Preminuo legendarni glumac čije ćemo uloge itekako pamtiti: "Rekla sam mu da je u redu da ode..."

Ron Dean preminuo je u 88. godini, a od njega se emotivno oprostila partnerica Maggie Neff.

Ron Dean, glumac s više od četiri desetljeća karijere, preminuo je u 88. godini nakon duge bolesti u svom rodnom Chicagu.

Njegova dugogodišnja partnerica Maggie Neff prisjetila se posljednjih trenutaka uz njega.

"Držala sam ga za ruku i rekla mu da je u redu da ode", rekla je za TMZ.

Dean je ostao upamćen po snažnim ulogama čikaških policajaca, detektiva i autoritativnih figura koje su obilježile brojne filmske hitove. Glumio je u kultnim naslovima poput "Riskantan posao", "Boja novca", "Koktel" i "Klub ranoranilaca", a publika ga pamti i po nastupima u "Bjeguncu" i "Vitezu tame".

Jedan od njegovih najvažnijih profesionalnih odnosa bio je s redateljem Andrewom Davisom, koji ga je angažirao u čak sedam filmova. Davis ga je opisao kao simbol čikaške glumačke scene koji je svakom liku donosio autentičnost i dubinu.

Iako je često tumačio stroge i ozbiljne likove, u privatnom životu Dean je bio poznat po blagosti i toplom karakteru. Rođen 1938. godine, usprkos teškom početku, izgradio je bogatu karijeru i čvrste životne veze. Maggie Neff, s kojom je proveo gotovo 40 godina, opisala ga je kao iznimnog čovjeka i pravu srodnu dušu.

Osim na velikom platnu, Dean je imao zapažen trag i na televiziji, pojavivši se u popularnim serijama poput "Zakon i red", "Frasier", "Hitna služba", "Zapadno krilo" i "CSI". Posljednji put na ekranu se pojavio 2016. godine u seriji "Chicago P.D.", a karijeru je nadopunjavao i kazališnim radom, s nominacijom za nagradu Joseph Jefferson 1996. godine.

