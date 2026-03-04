Bivša supruga olimpijca legendu optužila za nevjeru: ''On je lovio negdje drugdje''

Bivša supruga olimpijskog plivača Ryana Lochtea, Kayla Rae Reid, javno ga je optužila za nevjeru, tvrdeći da ju je varao s novom djevojkom još dok su bili u braku.

Ryan Lochteova bivša supruga, Kayla Rae Reid, optužila je plivačku legendu da ju je varao sa svojom novom djevojkom.

Bivša Playboyeva zečica, danas 34-godišnjakinja, iznijela je te eksplozivne tvrdnje tijekom ponedjeljka u epizodi svog podcasta The Comeback Era, gdje je detaljno opisala bol koju su joj, kako tvrdi, prouzročile plivačeve izdaje.

Ryan Lochte i Kayla Rae Reid - 1 Foto: Profimedia

Optužbe su isplivale kada je Reidina suvoditeljica Caroline Lunny slučajno nazvala Lochteovu sadašnju djevojku, Molly Gillihan, olimpijčevom ljubavnicom.

''Tvoj tehnički još uvijek suprug već živi sa svojom djevojkom'', rekla je Lunny.

''Baš mi je drago zbog njega'', odgovorila je Reid uz očiti sarkazam.

''Sretni su već jako dugo. Jako dugo. Godinama. Poznaju se odavno.''

Reid je u ožujku 2025. podnijela zahtjev za razvod od olimpijskog osvajača medalja nakon sedam godina braka, a postupak se od tada pretvorio u niz javnih prozivki i pravnih podnesaka. Agentica za nekretnine priznala je u epizodi da se trenutno boji izlaziti na spojeve zbog velikog broja žena koje su slale poruke Lochteu dok su još bili zajedno.

''Nažalost, to se događalo često'', rekla je Reid suvoditeljici dok se prisjećala njihova braka.

Ryan Lochte i Kayla Rae Reid - 4 Foto: Profimedia

''Primijetila sam da se to događalo dok sam bila trudna ili neposredno nakon poroda.''

''Tada si na vrlo ranjivom mjestu, osjećaš se neugodno u vlastitom tijelu i samo želiš osjećati se lijepo, voljeno i paženo. A on je, kao, lovio negdje drugdje.''

Reid i Lochte imaju troje zajedničke djece: Caidena (8), Liv (6) i Georgiju (2). Razlaz para službeno je objavljen u lipnju 2025., tri mjeseca nakon podnošenja zahtjeva za razvod.

Tada je Reid u dugoj objavi na Instagramu napisala da je donijela tešku odluku da okonča svoj brak nakon duboke molitve i promišljanja, nakon razdoblja koje je opisala kao bolno i izazovno.

Ryan Lochte i Kayla Rae Reid - 5 Foto: Profimedia

Iako je u toj početnoj objavi nagovijestila izdaju, Lochte je ubrzo nakon toga viđen kako se zbližava s Gillihan, iako je on odlučno negirao da je došlo do preklapanja dviju veza. Ranije ove godine 41-godišnji plivač potvrdio je da se uselio u novu kuću s Gillihan, 37-godišnjom odgojiteljicom u vrtiću, i njezino troje djece.

''Zaljubio sam se u nekoga tko dijeli iste vrijednosti i tko također ima troje djece'', rekao je Lochte za People u siječnju, opisujući njihov novi život kao obitelj sa šestero djece.

''Ona je moja najbolja prijateljica, naša su djeca stvorila nevjerojatnu povezanost i postalo je jasno da je zajednički život pod istim krovom sljedeći pravi korak za sve nas'', dodao je.

Ryan Lochte i Kayla Rae Reid - 2 Foto: Profimedia

Međutim, idilu spojene obitelji zasjenile su nedavne Reidine tvrdnje da njezin otuđeni suprug nije otac kakvog njihova djeca zaslužuju.

Gillihan nije ostala dužna pa se putem Instagrama oglasila već sljedeći dan.

''Nemojte žaliti što ste prema njima bili dobra osoba'', napisala je Lochteova nova djevojka.

''Vaši postupci govore sve o vama, a njihove riječi i postupci govore sve o njima.''

Objavu je zaključila pozivom pratiteljima da ostanu ljubazni, čak i kada to ne zaslužuju, dodajući da će se Bog pobrinuti za sve.

Ryan Lochte i Kayla Rae Reid - 6 Foto: Profimedia

Ryan Lochte i Kayla Rae Reid - 8 Foto: Profimedia

