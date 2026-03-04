Vrhunac posebne večeri: Severina iznenadila publiku nastupom u kazalištu

Uoči Međunarodnog dana žena riječki HNK Ivana pl. Zajca pretvorio se u pozornicu snažnih emocija i glazbe, a posebnu atmosferu večeri dodatno je obilježio nastup Severine.

Uoči Međunarodnog dana žena, riječki HNK Ivana pl. Zajca bio je domaćin posebnog glazbenog događaja koji je slavio snagu, kreativnost i umjetnički doprinos žena. Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević pripremili su jedinstveni glazbeni spektakl ''Volim žene'', projekt koji je okupio impresivnu umjetničku postavu i oduševio publiku.

Koncert je predvodio autorski dvojac Mr. Lee & IvaneSky, koji su uz brojne glazbenike i goste priredili večer ispunjenu emocijama, snažnim porukama i vrhunskim izvedbama.

Ivanka Mazurkijević Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Koncert u riječkom HNK Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Poseban trenutak večeri bio je nastup Severine, koja je svojim prepoznatljivim glasom i energijom dodatno podigla atmosferu u dvorani. Publika ju je dočekala s velikim oduševljenjem, a njezin nastup bio je jedan od vrhunaca večeri.

Severina - 5 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Severina - 4 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Severina - 1 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Bilo je ovo za mnoge veliko iznenađenje obzirom da Severina većinom održava samo svoje velike koncerte.

Na pozornici HNK okupili su se brojni umjetnici i glazbenici koji su zajedničkim nastupom stvorili snažnu umjetničku priču. Spoj različitih glazbenih stilova, orkestralne pratnje i emotivnih interpretacija pretvorio je večer u pravi glazbeni spektakl posvećen ženama.

