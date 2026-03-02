Internet bruji o njemu: Hokejaš iz hit-serije postao je globalna opsesija

Connor Storrie nova je zvijezda društvenih mreža zahvaljujući ulozi Ilije Rozanova u seriji "Vruće rivalstvo".

U svega nekoliko tjedana, kanadska serija "Vruće suparništvo" (Heated Rivalry) posljednjih mjeseci je postala veliki hit na digitalnim platformama, a koliko je postala popularna, pokazuje i to da su njezini fanovi javno izražavali negodovanje što ne može biti nominirana za Emmy. Popularnost joj raste i u Hrvatskoj, gdje se nalazi na trećem mjestu trenutno najgledanijih sadržaja na HBO Maxu.

Velikoj viralnosti serije pridonio je i Connor Storrie, koji u seriji glumi ruskog hokejaša Iliju Rozanova, a sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, za njega će se još čuti.

Connor Storrie - 5 Foto: YouTube Screenshot

Connor Storrie - 2 Foto: YouTube Screenshot

Connor Storrie - 7 Foto: Profimedia

Rođen 22. veljače 2000. u Odessi u saveznoj državi Teksas, Storrie je u mladosti trenirao gimnastiku i vrlo rano razvio interes za umjetnost. Tijekom srednjoškolskih godina proveo je godinu dana u Francuskoj, gdje je učio francuski jezik i širio svoje kulturne vidike prije nego se vratio u SAD kako bi se posvetio glumi.

Prije nego što se potpuno posvetio glumi, Storrie je satima radio kao camerier u Los Angelesu, balansirajući audicije i glumačke probe s plaćanjem računa. Jednom prilikom izjavio je da je gotovo izgubio posao kao konobar istog dana kada je dobio ulogu koja će promijeniti njegov život.

Heated Rivalry - 3 Foto: YouTube Screenshot

Heated Rivalry - 2 Foto: YouTube Screenshot

Karijeru je započeo 2018. godine s manjim ulogama u kratkim filmovima i sporednim ulogama u dugometražnim naslovima. Među njegovim ranim ostvarenjima su film "Riley", gdje je glumio Liama Hausera, i manja, ali važna uloga u filmu "Joker: Folie à Deux", koju je čuvao u tajnosti gotovo dvije godine prije izlaska filma.

Također se okušao u underground kazališnoj sceni Los Angelesa, a čak je istraživao improvizaciju i clown tehniku kao način da poboljša svoje glumačke vještine.

Connor Storrie - 2 Foto: Profimedia

Connor Storrie - 3 Foto: Profimedia

Pravi proboj uslijedio je 2025. kad je dobio ulogu Ilije Rozanova, odlučnog i kompleksnog ruskog hokejaša u kanadskoj sportsko-romantičnoj seriji "Vruće suparništvo", baziranoj na knjigama iz serijala "Game Changers" autorice Rachel Reid.

Serija prati priču o rivalstvu koje prerasta u tajnu vezu između dvije superstvarene NHL zvijezde – Ilije i Shanea Hollandera, kojeg tumači Hudson Williams, kombinirajući borbu, emocije, identitet i ljubav u suvremenoj queer ljubavnoj drami. Kako bi se pripremio za ulogu, Storrie je učio ruski jezik i razvijao ruski naglasak kako bi autentično odglumio svoj lik u engleskim dijalozima.

Connor Storrie - 5 Foto: Profimedia

Connor Storrie - 6 Foto: Profimedia

"Vruće suparništvo" je postalo pravi kulturni fenomen od premijere krajem 2025., posebno nakon što je emitirano na HBO Max i dosegao međunarodnu publiku. Storrie je naglo postao prepoznatljivo ime, a serija je potpuno promijenila njegov život – čak i ljubitelji serije često ga prepoznaju na ulicama.

Nije samo publika reagirala entuzijastično: Storrie je sudjelovao kao voditelj popularne emisije "Saturday Night Live" u veljači 2026., gdje je iskoristio monolog i skečeve da se poigra popularnošću "Vruće suparništvo", a čak je pozvao i svoje suigrače iz serije te zvijezde hokeja kako bi dodatno zabavio publiku. Velike pohvale dobio je nakon što je uz sebe pozvao hokejašice i osvajačice zlatne olimpijske medalje Hillary Knight i Megan Keller, dok je uglavnom ignorirao njihove muške kolege Quinna i Jacka Hughesa.

Connor Storrie - 6 Foto: YouTube Screenshot

Heated Rivalry Foto: Profimedia

Njegova pojava na SNL smatrala se važnim znakom da se iznadprosječna popularnost serije prelila i na mainstream američku kulturu.

Connor je znao javno govoriti o svojoj obitelji kao svojoj najvećoj podršci. U intervjuima je spominjao da su ga roditelji, koji su ga podržavali od malih nogu u želji da bude glumac, oduvijek poticali da slijedi glumački san, iako njegov otac nije gledao seriju, dok je majka često isticala koliko je ponosna na njegov uspjeh.

Iako mediji često nagađaju o romantičnim vezama zbog njegove kemije sa suigračem Hudsonom Williamsom i brojne online teorije, Storrie je uglavnom držao svoj ljubavni život izvan fokusa javnosti i fokusirao se na karijeru.

Connorova karijera do sada nije bila obilježena ozbiljnim skandalima, već prije spektrom internetskih nagađanja i hrpe teorija obožavatelja koje se vrte oko njegove veze s kolegama i identiteta njegovih likova. Iako se ponekad suočavao s komentarima na društvenim mrežama, on je uglavnom izbjegavao da to preraste u veće kontroverze.

Nakon uspjeha prve sezone, serija je produžena za drugu sezonu, čija se produkcija očekuje tijekom ljeta s planiranom premijerom u proljeće 2027. godini, a paralelno s tim, Storrie je u pregovorima da se pridruži drugim projektima, čime se sve više profilira kao svestran izvođač s potencijalom za dugoročni uspjeh u Hollywoodu.

Uspjeh serije pomogao je i autorici Rachel Reid da napokon uđe u program liječenja od Parkinsonove bolesti. Više o tome pročitajte OVDJE.

