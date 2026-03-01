Hrvatska influencerica koja s dečkom živi u Dubaiju o ratnim napadima: ''Nije najugodnije...''

Dok zabrinjavajuće vijesti s Bliskog istoka pune naslovnice svjetskih medija, brojni pratitelji pitali su se kako je u Dubaiju srpskom fotografu Dušanu Petroviću i njegovoj djevojci, hrvatskoj influencerici Emi Luketin.

Srpski fotograf i kreator sadržaja Dušan Petrović te njegova djevojka, hrvatska influencerica Ema Luketin odnedavno žive u Dubaiju, a nakon recentnih napetosti na Bliskom istoku odlučili su se oglasiti i smiriti svoje pratitelje.

Petrović je putem društvenih mreža poručio kako su on i Ema dobro te da su na sigurnom, naglasivši pritom da se u javnosti plasira mnogo netočnih i preuveličanih informacija.

''Ekipa, lakše mi je svima ovako odgovoriti. Dobro sam, na sigurnom smo, i nadam se da će tako i ostati. Čekamo da vidimo kako će se situacija dalje razvijati. Samo bih vas zamolio da ne uzimate sve vijesti zdravo za gotovo, pogotovo one koje se plasiraju kod nas, jer je dosta toga preuveličano, a neke se stvari nisu ni dogodile. Naravno da nije ugodno, ali ostajemo mirni i nadamo se da će se sve ubrzo smiriti'', poručio je.

Ubrzo se oglasila i Ema, istaknuvši kako među stanovnicima Dubaija ne vlada panika.

''Ljudi u Dubaiju se ne čine u panici'', rekla je te dodala kako društvenim mrežama kruži mnogo lažnih vijesti i AI generiranih videa.

''Nije najugodnije, ali hvala što brinete i pišete'', poručila je pratiteljima.

Podsjetimo, par je ranije u intervjuima za regionalne medije objasnio kako su se u Ujedinjene Arapske Emirate preselili zbog novih izazova, inspiracije i boljih poslovnih prilika koje Dubai nudi.

''Još jedno mjesto koje možemo nazvati domom. Najstrašnija i najuzbudljivija odluka koju smo ikada donijeli. Prvi tjedan je iza nas, još je mnogo toga pred nama'', napisali su na društvenim mrežama nakon dolaska.

Ema je u jednom od svojih vlogova dodatno pojasnila razloge selidbe.

''Zato što nam je trebalo osvježenje. Trebali su nam novi izazovi. Trebalo nam je neko mjesto koje će nas motivirati da radimo više, da radimo bolje i koje će nam donijeti nova iskustva. Ovo je nešto što smo dugo željeli i planirali, ali je uvijek bilo nešto preče. Ove godine smo, poslije praznika, odlučili i presjekli'', ispričala je.

Osim što je influencerica, Ema Luketin vlasnica je beauty salona u Zagrebu, a ujedno je i kreativna direktorica brenda koji je osnovao Dušan Petrović. On je, pak, jedan od traženijih fotografa u regiji – surađuje s brojnim domaćim i regionalnim zvijezdama te radi za modne magazine.

Unatoč izazovnim okolnostima, čini se da par zasad ostaje miran i fokusiran na nove poslovne i životne projekte u Dubaiju, nadajući se brzom smirivanju situacije.

