Prva prava doza sunca izmamila poznate na špicu, mnogima za oko zapeo i legendarni vatreni

Uz kavu na suncu i laganu šetnju Bogovićevom i Cvjetnim trgom, poznata lica iskoristila su ugodno vrijeme za kratki predah od svakodnevice.
Zagrebačka špica i ove je subote bila nezaobilazno mjesto susreta poznatih Hrvata i Hrvatica.
Prve zrake sunca izmamile su brojna poznata lica u centar grada, a terasa omiljenih kafića brzo se ispunila dobro raspoloženim društvom.
Na špici su fotografi snimili Olja Vori, supruga proslavljenog rukometaša Igora Vorija, koja je još jednom pokazala besprijekoran modni stil.
Olja Vori Foto: Josip Bandic / CROPIX
Olja Vori Foto: Marko Seper/PIXSELL
Pažnju je privukla i najpoznatija liječnica u Hrvatskoj, Petra Meštrić.
Petra Meštrić Foto: Josip Bandic / CROPIX
Petra Meštrić Foto: Marko Seper/PIXSELL
U šetnji gradom snimljen je i naš legendarni vatreni Robert Prosinečki
Robert Prosinečki Foto: Marko Seper/PIXSELL
Tko se još pojavio na špici i kakve su modne kombinacije obilježile ovu subotu, pogledajte u našoj galeriji i u nastavku članka.
Paula Veličković Foto: Marko Seper/PIXSELL
Paula Veličković Foto: Marko Seper/PIXSELL
Nikola Jelić Foto: Marko Seper/PIXSELL
Nikola Garma Foto: Josip Bandic / CROPIX
Nikola Garma Foto: Marko Seper/PIXSELL
