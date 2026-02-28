Novi tajanstveni kadrovi Maje i Šime sve su zaintrigirala: ''Uzeli smo auto i pobjegli ekipi''

Maja Šuput ponovno je privukla pažnju objavama iz Splita, gdje je sa Šimom Elezom snimljena u vožnji atraktivnim kabrioletom. Novi kadrovi s dalmatinskih ulica dodatno su potaknuli nagađanja o tome što to zajedno pripremaju.
Ovoga puta pokazala je djelić njihove vožnje Splitom, i to u atraktivnom kabrioletu koji nije mogao proći nezapaženo.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
''Odlučili smo malo uzeti auto, čisto da malo pobjegnemo ekipi dok snimamo'', rekla je naša glazbenica u videu koji je objavila na Instagramu.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Sunčani dalmatinski dan, more u pozadini i gradske ulice dali su cijeloj priči poseban šarm. Maja je blistala u crnoj haljinici i velikim sunčanim naočalama, dok je Šime u bijeloj košulji i s tamnim naočalama upravljao elegantnim oldtimerom, a osmijesi nisu silazili s njihovih lica.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Inače, Šime i Maja nedavno su bili u Parizu, a kako su se proveli i kakve su fotografije podijelili, pogledajte OVDJE.
Maja Šuput i Šime Elez u Parizu - 2 Foto: Instagram
Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram
Maja Šuput na Instagramu - 11 Foto: Instagram
