Preslatki prizori s tribina: Drugačija strana premijera Plenkovića u rijetkom izlasku s nasljednicima

Veliki kvalifikacijski ogled u Zagrebu pretvorio je dvoranu u središte sportskih i društvenih zbivanja večeri. Na tribinama je bio i premijer Plenković, u rijetkom javnom izlasku u obiteljskom društvu.
Napete trenutke utakmice pratio je i premijer Andrej Plenković, koji je susret gledao u posebnom društvu.
Andrej Plenković Foto: Goran Mehkek / CROPIX
Naime, na košarkašku utakmicu poveo je i svoje sinove, Marija i Ivana, s kojima je s tribina pratio svaki napad i obranu naše reprezentacije.
Andrej Plenković sa sinovima Foto: Goran Mehkek / CROPIX
Iako svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, premijer povremeno napravi iznimku pa je tako i ovog puta javnost imala priliku vidjeti njegovu obiteljsku stranu.
Andrej Plenković Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Andrej Plenković Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Podsjetimo, Andrej Plenković u braku je s Anom Maslać Plenković, a uz sinove Marija i Ivana, par ima i kćerkicu Milu.
Andrej Plenković s obitelji u posjeti Papi Lavu XIV. Foto: Afp
OVDJE pročitajte što se krije iza velike transformacije našeg premijera.
Andrej Plenković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Andrej Plenković Foto: Neva Zganec/PIXSELL
