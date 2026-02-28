Preslatki prizori s tribina: Drugačija strana premijera Plenkovića u rijetkom izlasku s nasljednicima

Veliki kvalifikacijski ogled u Zagrebu pretvorio je dvoranu u središte sportskih i društvenih zbivanja večeri. Na tribinama je bio i premijer Plenković, u rijetkom javnom izlasku u obiteljskom društvu.

Na tribinama KC-a Dražen Petrović u Zagrebu, gdje su se u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. susrele Hrvatska i Njemačka, okupila su se brojna poznata lica iz sportskog, političkog i javnog života.

Napete trenutke utakmice pratio je i premijer Andrej Plenković, koji je susret gledao u posebnom društvu.

Andrej Plenković Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Naime, na košarkašku utakmicu poveo je i svoje sinove, Marija i Ivana, s kojima je s tribina pratio svaki napad i obranu naše reprezentacije.

Andrej Plenković sa sinovima Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Iako svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, premijer povremeno napravi iznimku pa je tako i ovog puta javnost imala priliku vidjeti njegovu obiteljsku stranu.

Andrej Plenković Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Andrej Plenković Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Podsjetimo, Andrej Plenković u braku je s Anom Maslać Plenković, a uz sinove Marija i Ivana, par ima i kćerkicu Milu.

Andrej Plenković s obitelji u posjeti Papi Lavu XIV. Foto: Afp

OVDJE pročitajte što se krije iza velike transformacije našeg premijera.

Andrej Plenković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Andrej Plenković Foto: Neva Zganec/PIXSELL

