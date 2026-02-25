Njihova zabranjena ljubav prošla je uspone i padove, a umrli su u razmaku od četiri mjeseca

Njihova ljubav rodila se u pogrešno vrijeme, ali bila je jača od svih prepreka. Prošli su kroz razvode, ovisnosti i brojne padove, no jedno drugome ostali su najveća podrška – sve do posljednjeg dana.

Ljubavna priča Johnnyja Casha i June Carter i danas se smatra jednom od najljepših, ali i najtužnijih u povijesti glazbe.

Njihova veza nadživjela je razvode, ovisnosti, pritisak slave i godine čekanja, a iza svega se krila priča o dvoje ljudi koji su do svoje sreće morali proći kroz brojne kušnje.

Johnny Cash, June Carter Foto: Profimedia

U trenutku kada su se upoznali, Johnny Cash bio je u braku s Vivian Liberto, s kojom je imao četiri kćeri, dok je June Carter iza sebe već imala brak s Carlom Smithom, a nekoliko godina kasnije udala se za Edwina Nixa, piše Town and Country Maagazine.

Sudbonosni susret dogodio se 1956. godine kada je Cash prvi put nastupio na pozornici legendarnog Grand Ole Opryja, nedugo nakon što je objavio hit-singl ''I Walk the Line''. Te večeri dočekao ga je pjevač Carl Smith, a upravo tada Johnny je upoznao i njegovu suprugu – June Carter.

Johnny Cash, June Carter Foto: Profimedia

''Oduvijek sam te htio upoznati'', rekao je navodno Johnny svojoj budućoj supruzi pri prvom susretu.

June se tada tek vratila s turneje s Elvisom Presleyjem, a na njegovu je rečenicu uz osmijeh odgovorila da joj se čini kao da se već poznaju. Kasnije je priznala kako se detalja razgovora gotovo i ne sjeća.

''Ne mogu se sjetiti ničega o čemu smo razgovarali, osim njegovih očiju. Te crne oči koje su sjajile poput dragog kamenja… Imao je nevjerojatnu sigurnost i moć na pozornici kakvu dotad nisam doživjela. Samo gitara, kontrabas i njegova tiha, smirena pojava bili su dovoljni da ne samo mene, nego i cijelu publiku potpuno osvoji., napisala je June u pratećim bilješkama posebnog izdanja njegovih albuma iz 2000. godine Love, God, Murder.

Johnny Cash, June Carter Foto: Profimedia

Upravo su ti prvi trenuci označili početak njihove bliskosti. Sve su češće nastupali zajedno i stvarali glazbu, a povezanost među njima postajala je sve snažnija. Johnny i June razveli su se 1966. i 1967. godine, no o samim počecima svoje veze uvijek su govorili vrlo suzdržano. Mnogi vjeruju kako su to činili iz poštovanja prema bivšim partnerima i obiteljima.

''Nije to bilo pravo vrijeme da se zaljubim u njega, niti je za njega bilo pravo vrijeme da se zaljubi u mene. … Bojala sam se njegova načina života. Govorila sam si da se ne smijem zaljubiti u tog čovjeka, ali bilo je to kao vatreni krug iz kojeg nema izlaza.'', priznala je June u intervjuu za Rolling Stone 2000. godine.

Upravo je ta zabranjena i bolna dimenzija njihove ljubavi nadahnula nastanak kultne pjesme ''Ring of Fire''.

Šezdesete godine za Johnnyja Casha bile su iznimno turbulentne. Borio se s teškom ovisnošću o drogama i alkoholu, a njegov brak i zdravlje polako su se raspadali. Uhićen je sedam puta i neko vrijeme je proveo vrijeme u zatvoru. Jedan od najpoznatijih incidenata dogodio se 1965. godine, kada je na granici s Meksikom uhvaćen s više od tisuću tableta amfetamina.

Iste godine izazvao je i veliki požar u kalifornijskoj šumi Los Padres, nakon što se zapalio njegov kamper. Vatra je progutala stotine hektara šume i usmrtila dio zaštićene populacije kalifornijskih kondora. Zbog toga ga je tužila savezna vlada, čime je postao prva osoba koju je američka vlada tužila zbog izazivanja šumskog požara.

Dok se njegova karijera tresla pod teretom skandala, privatni život bio je još teži. Ovisnost ga je polako uništavala, a brak se raspadao. U tom razdoblju June je bila uz njega. I sama se, prema knjizi njihova sina Johna Cartera Casha iz 2007. godine ''Anchored in Love: The Life and Legacy of June Carter Cash'', suočavala s vlastitim problemima, no to je nije spriječilo da mu bude podrška.

Cash je kasnije često prepričavao trenutak koji je smatrao prekretnicom u svom životu. Govorio je kako je, slomljen i izgubljen, ušao u špilju uz rijeku Tennessee s namjerom da ondje umre. Tvrdi da je tada doživio duhovno prosvjetljenje i odlučio promijeniti život. Kada je izašao iz špilje, čekale su ga June i njegova majka. Govorio je da je toga dana zauvijek ostavio tablete.

Johnny Cash, June Carter Foto: Profimedia

Njihova ljubav nije bila samo romantična priča obasjana svjetlima pozornice, već i borba dvoje ljudi koji su jedno u drugome pronašli snagu za novi početak. Sudbonosni trenutak dogodio se u veljači 1968. godine, kada je Johnny Cash zaprosio June Carter na pozornici pred tisućama ljudi. Vjenčali su se svega nekoliko tjedana kasnije.

Johnny Cash, June Carter Foto: Profimedia

Zajedno su dijelili i život i glazbu, nastupali diljem svijeta i jedno drugome bili najveća podrška. U braku su dobili sina Johna Cartera Casha, rođenog 1970. godine. Odrastajući uz dvoje glazbenih velikana, i sam je krenuo njihovim stopama te postao glazbeni producent.

Johnny Cash, June Carter Foto: Profimedia

Johnny i June ostali su zajedno do samoga kraja – doslovno. June Carter preminula je u svibnju 2003. godine, a Johnny Cash umro je samo četiri mjeseca kasnije, u rujnu iste godine. Do danas njihova ljubavna priča ostaje inspiracija mnogima. Zapamćeni su kao jedan od najlegendarnijih i najvoljenijih parova u povijesti glazbe.

"I dalje me fasciniraš i inspiriraš. Utječeš dobro na mene. Ti si moja jedina želja i jedini razlog mog postojanja. Ostarjeli smo i navikli smo se jedno na drugo. Mislimo jednako. Čitamo si misli. Znamo što želimo a da jedno drugo ništa ne pitamo. Ponekad smo si i iritantni. Možda se ponekad uzimamo i zdravo za gotovo. Međutim, s vremena na vrijeme sjetim se da sam pravi sretnik jer sam te upoznao. Ti si najbolja žena koju znam", napisao je Cash za svoju June za njezin 65. rođendan.

