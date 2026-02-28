Slavlje našeg komičara! Uz svjećice i tortu otkrio jedinu želju nakon najave nastupa u Areni Zagreb

Dok se priprema za najveći nastup u dosadašnjoj karijeri, popularni stand-up komičar proslavio je 31. rođendan. Uz svjećice i tortu, podijelio je s pratiteljima i želju koja je dodatno privukla pažnju.

Nakon što je nedavno najavio veliki nastup u zagrebačkoj Areni, koji mnogi već nazivaju krunom njegove dosadašnje karijere, Goran Vinčić Vinča ima još jedan razlog za slavlje – proslavio je 31. rođendan.

Jedan od najpoznatijih i najuspješnijih domaćih stand-up komičara poseban je trenutak podijelio s pratiteljima na društvenim mrežama.

Objavio je fotografiju rođendanske torte koja je odmah privukla pažnju – čokoladna torta ukrašena kremastim detaljima, a na vrhu su gorjele svjećice s brojem 31. Vinča je uz osmijeh pozirao naslonjen na ruku.

Goran Vinčić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Osim što je pokazao kako je obilježio ulazak u novu godinu života, komičar je u objavi otkrio i svoju rođendansku želju.

Pogledaji ovo Celebrity Preslatki prizori s tribina: Drugačija strana premijera Plenkovića u rijetkom izlasku s nasljednicima

''Jedina želja mi je da se naspavam, ali s obzirom da sam je rekao naglas, nema spavanja do Arene'', napisao je na Instagramu.

Goran Vinčić - 6 Foto: In Magazin

Čestitke ispod objave nizale su se jedna za drugom.

''Sretan rođendan'', ''Sretan bio'', ''Ti si jedna živa legenda'', ''Vidi ga, ovako mlad pa bi spavao'', ''Sve najbolje od srca Vinča naš'', ''Da te nema, trebalo bi te izmisliti. Još jednom prijatelju najbolji, sretan rođendan'', ''Neka je zdravlja ljubavi i uvijek dobrog raspoloženja'', dio je komentara s Instagrama.

Goran Vinčić - 1 Foto: Nova TV

Galerija 17 17 17 17 17

Nakon najave Arene Zagreb objavio još jednu lijepu privatnu vijest, a o čemu se radi pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od lažne smrtovnice do bijega od mafije: Bizarne teorije zavjere o smrti kralja rock'n'rolla

A tko je ovaj komičar saznajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Novi tajanstveni kadrovi Maje i Šime sve su zaintrigirala: ''Uzeli smo auto i pobjegli ekipi''

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Njihova zabranjena ljubav prošla je uspone i padove, a umrli su u razmaku od četiri mjeseca

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od lažne smrtovnice do bijega od mafije: Bizarne teorije zavjere o smrti kralja rock'n'rolla