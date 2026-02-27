Maja i Šime udružili snage: Nakon Pariza u Splitu skupa spremaju nešto novo!

Maja Šuput nakon romantičnog odmora u Parizu u Splitu je započela snimanje novog projekta sa Šimom Elezom, a prve kadrove već je podijelila na društvenim mrežama.

Maja Šuput ponovno je zaintrigirala pratitelje na društvenim mrežama.

Popularna pjevačica otkrila je da priprema novi projekt s partnerom Šimom Elezom, a prve kadrove snimanja podijelila je iz sunčanog Splita.

Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: Instagram

Nakon što je nedavno uživala u Parizu, Maja se nije dugo zadržala na odmoru. Povratak u Hrvatsku odmah je obilježila radnom atmosferom, i to na jednoj od najljepših lokacija na Jadranu. Na fotografijama i videozapisima koje je objavila vidi se glamurozno izdanje u elegantnoj crnoj haljini, dok Šime, odjeven u bijelu košulju i crne hlače, sjedi u fotelji s retro telefonom u ruci. U opisu je kratko poručila: ''New project coming soon…''

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Tko je žena koja je obilježila kultni horor? Zbog nepravde je uzdrmala cijelu franšizu

Romantična kulisa splitske rive i pogled na more daju naslutiti kako će projekt imati dozu elegancije i filmske estetike. Posebno je zanimljiv detalj retro telefona, koji sugerira da bi priča mogla imati nostalgičnu ili dramatičnu notu.

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Dodatno je znatiželju potaknula i objavom kadra scenarija na kojem se vidi razrađena priča. U skicama su prikazane scene telefonskog poziva, krupni kadrovi i dramatični momenti, što upućuje na pažljivo osmišljenu produkciju.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zašto Italija svake zime stane na pet dana? Priča o festivalu koji je nadživio skandale i tragedije

Kako su se proveli u Parizu i kakve su fotografije podijelili, pogledajte OVDJE.

Galerija 15 15 15 15 15

Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio je neočekivano iznenađenje, više pročitajte OVDJE.

Maja Šuput i Šime Elez u Parizu - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez u Parizu - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: Maja Šuput/Instagram

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Jedan od najuspješnijih DJ-eva današnjice dobio dijete u 59. godini: ''Najljepša tajna...''

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Udala se jedna od najpoznatijih regionalnih influencerica, s mužem golmanom preselila je u Miami!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda partnerica Darija Šarića? U rijetkom zajedničkom izlasku nije ju ispuštao iz zagrljaja