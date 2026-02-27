Tko je žena koja je obilježila kultni horor? Zbog nepravde je uzdrmala cijelu franšizu

Neve Campbell vratila se u franšizu "Vrisak" nakon što je zbog nesuglasila oko honorara izašla iz šestog filma.

Kultni horor serijal "Vrisak" vratio se svojim sedmim nastavkom, nakon što su producenti prije početka snimanja otpustili Melissu Barreru, a iz solidarnosti prema kolegici od projekta je odustala Jenna Ortega.

Kako bi se barem malo spasila čast filma, produkcija je odlučila u franšizu vratiti Neve Campbell, godinama zaštitno lice franšize.

Kanadska glumica i danas slovi kao jedna od najvažnijih glumica horor žanra, ali i šire, zahvaljujući ulozi Sidney Prescott koja ju je učinila ikonom. Unatoč pauzama i povremenoj manjoj aktivnosti u velikim franšizama, njezina reputacija ostaje snažna, a povratak u "Vrisak 7" označava novo poglavlje i potvrdu njezine trajne važnosti u filmskoj industriji.

Neve Adrianne Campbell rođena je 3. listopada 1973. u Guelphu u Ontariju, Kanada, u obitelji s umjetničkom strašću: otac Gerry predavao je dramu, a majka Marnie bila je psihologinja i instruktorica joge.

Od malih nogu privlačili su je scenografija i pokret. Sa šest godina počela je trenirati balet, da bi kasnije, zbog ozljeda, s 15 godina prešla na glumu i sudjelovala u školskim predstavama što joj je otvorilo vrata profesionalne karijere.

Prvi značajniji uspjeh Neve je ostvarila na televiziji kao Julia Salinger u hit dramskoj seriji "Za istim stolom" (1994–2000), gdje je prikazala emotivnu i uvjerljivu tinejdžericu čija je priča osvojila publiku i kritiku.

Međutim, prava prekretnica dogodila se 1996. kada je dobila ulogu Sidney Prescott u prvom filmu iz franšize "Vrisak" koji će redefinirati horor žanr i učiniti je globalno prepoznatljivom.

Iako je najpoznatija po ulozi Sidney Prescott i Julije Salinger, Neve se profilirala kao svestrana glumica, pa smo je mogli gledati u projektima poput "Skyscraper", "Clouds", "Twisted Metal" i "Black Doves" koje su joj omogućile da pokaže širinu svog glumačkog raspona.

U 2022. Neve je odlučila preskočiti "Vrisak VI" i izazvala medijska pisanja zbog pregovora o plaći jer je smatra da ponuda nije adekvatno vrednovala njezin doprinos franšizi. Izjavila je da je osjećala kako bi, da je muškarac s njenim iskustvom u istoj ulozi, dobila bolji financijski dogovor, zbog čega se odlučila povući, dovevši do kratkog perioda manje vidljive prisutnosti u najvećem horor serijalu. To joj je pomoglo da se fokusira na druge projekte i osobni razvoj.

Poznata je po tome što čuva privatnost i ne iznosi previše detalja o osobnim odnosima u javnost. U prošlosti je bila u braku s glumcem Jeffom Coltom i Johnom Lightom, a od 2011. u vezi je s JJ-em Feildom, s kojim ima dvoje djece.

