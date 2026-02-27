Priča o megazvijezdi koja uskoro stiže u Zagreb, a njegovu braku s voditeljicom presudila je sekta

Prije velikog koncerta u Areni Zagreb Eros Ramazzotti vratio se na pozornicu Sanrema, gdje je pobijedio 1986. godine

Sanremo, grad od 53 tisuće stanovnika, po 76. put u svojoj povijesti središte je talijanske glazbene industrije zahvaljujući istoimenom glazbenom festivalu. Čak 30 izvođača ove godine se natječe kako bi ušlo među talijanske velikane, gdje se od 1986. nalazi Eros Ramazzotti.

Kad se danas spomene talijanska glazba, ime Erosa Ramazzottija gotovo je nemoguće zaobići. U više od četiri desetljeća karijere prodao je desetke milijuna albuma, osvojio svjetske pozornice i postao jedan od rijetkih talijanskih izvođača koji je jednako velik u Europi i Latinskoj Americi. A sve je krenulo – na Sanremu.

Galerija 26 26 26 26 26

Eros Ramazzotti - 9 Foto: Goran Sebelic/Cropix

Eros Ramazzotti - 5 Foto: Goran Sebelic/Cropix

Eros Ramazzotti - 1 Foto: Profimedia

Eros Walter Luciano Ramazzotti rođen je 28. listopada 1963. u rimskoj četvrti Cinecittà. Odrastao je u skromnoj obitelji – majka Raffaella bila je kućanica, a otac Rodolfo, koji je prvi prepoznao njegov talent i poticao ga da svira gitaru, građevinski radnik.

Kao tinejdžer pokušao je upisati glazbeni konzervatorij, no nije primljen. Umjesto formalnog obrazovanja odlučio je graditi vlastiti put nastupajući po rimskim klubovima i šaljući demosnimke diskografskim kućama. Početkom osamdesetih preselio se u Milano, tadašnje središte talijanske diskografije, gdje je započeo ozbiljniji glazbeni put.

Eros Ramazzotti - 3 Foto: Profimedia

Eros Ramazzotti - 1 Foto: Profimedia

Prvi veliki proboj dogodio se 1984. kada je pobijedio u kategoriji "Nuove Proposte" (hrv. Mlade nade) na Sanremu s pjesmom "Terra promessa". Tada je postalo jasno da se pojavio novi, drugačiji glas talijanske pop-scene – emotivan, prepoznatljiv i autentičan.

No ključni trenutak karijere dogodio se dvije godine kasnije. Godine 1986. Ramazzotti se vraća na Sanremo u glavnoj konkurenciji i pobjeđuje s pjesmom "Adesso tu". Ta pobjeda nije bila samo festivalski trofej – bila je to potvrda zvijezde u nastajanju.

Eros Ramazzotti - 2 Foto: YouTube Screenshot

Eros Ramazzotti - 1 Foto: YouTube Screenshot

Eros Ramazzotti - 3 Foto: YouTube Screenshot

"Adesso tu" je postao ogroman hit, a Eros je započeo međunarodnu karijeru. Ubrzo je počeo snimati i na španjolskom jeziku, čime je osvojio golemo tržište Latinske Amerike i Španjolske, što će obilježiti njegovu karijeru.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda kultne serije poginula u stravičnom požaru, detalji tragedije su potresni

Tijekom osamdesetih i devedesetih Ramazzotti se etablirao kao jedan od najvažnijih talijanskih izvođača. Njegovi albumi redovito su bili na vrhu ljestvica, a pjesme su postajale evergreeni. Među najvažnijim hitovima izdvajaju se: "Una storia importante", "Adesso tu", "Se bastasse una canzone", "Cose della vita" (u duetu s Tinom Turner u internacionalnoj verziji), "Più bella cosa", "Un'emozione per sempre", "Un'altra te", "L'aurora" i "Fuoco nel fuoco", a suradnje s velikim imenima poput Tine Turner, Cher, Andree Bocellija, Rickyja Martina i Anastacije dodatno su učvrstile njegov međunarodni status.

Eros Ramazzotti Foto: PR

Eros Ramazzotti - 10 Foto: Goran Sebelic/Cropix

Procjenjuje se da je tijekom karijere prodao više od 70 milijuna nosača zvuka diljem svijeta, a njegove turneje redovito su rasprodane u Europi i Latinskoj Americi.

Njegov privatni život često je bio pod povećalom javnosti. Godine 1998. oženio se s 14 godina mlađom švicarskom manekenkom i voditeljicom Michelle Hunziker, s kojom je dobio kćer Auroru. Njihov brak bio je jedan od najpraćenijih u Italiji, no razveli su se 2002. godine.

Michelle Hunziker i Eros Ramazzotti Foto: Profimedia

Eros Ramazzoti, Michelle Hunziker i Aurora Ramazzotti Foto: Profimedia

Njihovoj ljubavi presudio je kult Warriors of Light, čija je Michelle bila članica pet godina, a stroga pravila branila su joj seksualne odnose, alkohol, pušenje, pa čak i masturbiranje. Detalje o sekti koju je napustila otkrila je u svojoj biografiji "A Seemingly Perfect Life", u kojoj je, među ostalim, napisala i kako je živjela u uvjerenju da je Isusova sestra te reinkarnacija nacističke nevjeste. Ramazzotti joj je bezuspješno pokušavao ukazati na njihov loš utjecaj, no na kraju je to presudilo njihovu braku. Razvod je finaliziran 2009. godine, no ostali su u korektnim odnosima.

Drugi brak sklopio je 2014. s talijanskom manekenkom Maricom Pellegrinelli, s kojom ima dvoje djece. I taj je brak završio razvodom 2019. godine. Unatoč ljubavnim brodolomima Ramazzotti je uvijek isticao koliko mu je obitelj važna, a kći Aurora danas je i sama javna osoba.

Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti i sin Foto: Profimedia

Za razliku od mnogih kolega, Eros nikada nije nestao sa scene. Svakih nekoliko godina objavljuje nove albume i kreće na međunarodne turneje. Njegov stil – spoj mediteranske melodike, popa i rocka – ostao je prepoznatljiv, a publika mu je ostala vjerna. Iako je talijanska scena prošla brojne transformacije, Ramazzotti je zadržao status klasika – izvođača koji spaja generacije.

Sanremo 2026. ima posebno simbolično značenje za Erosa Ramazzottija. Četiri desetljeća nakon pobjede s "Adesso tu" vratio se na pozornicu Teatra Ariston kako bi obilježio 40 godina od trenutka koji mu je promijenio život, a na pozornici mu se pridružila Alicia Keys u emotivnom nastupu koje je dodirnuo sve.

Njegov dolazak nije samo nostalgični trenutak, već podsjetnik na to koliko je Sanremo važan u stvaranju talijanskih zvijezda – i koliko jedna pjesma može promijeniti sudbinu.

Eros uskoro dolazi u Arenu Zagreb, o čemu više čitajte OVDJE.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Folker u osmom desetljeću života pokazao odličnu formu: ''K'o momak, ne da se!''

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Od Playboyeve naslovnice do politike: ''Putinovo kumče'' nakon realityja jedno je od važnijih lica Rusije

Pogledaji ovo Celebrity Udala se jedna od najpoznatijih regionalnih influencerica, s mužem golmanom preselila je u Miami!

Pogledaji ovo Nekad i sad Legendarni Faruk nakon dugo vremena obratio se javnosti, prošao je kroz teško razdoblje