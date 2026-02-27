Tko su Pepyyy i Noel? TikTok par Hrvate je osvojio iskrenošću, humorom i kreativnošću

Na hrvatskoj TikTok sceni sve su prepoznatljivija imena Pepyyy i Noel, mladi kreativni par koji na društvenim mrežama broji tisuće pratitelja.

Hrvatska TikTok scena posljednjih je godina iznjedrila niz prepoznatljivih lica, a među njima se posebno ističu Petra Kuljiš, poznatija kao Pepyyy, i Noel Reškovac. Ovaj mladi kreativni par publiku osvaja spontanošću, duhovitošću i autentičnim prikazom svakodnevice.

Petra Kuljiš na TikToku je izgradila prepoznatljiv stil koji kombinira humor, osobne situacije i društveno relevantne teme. Njezini videi često su viralni, a publika je prepoznaje po iskrenom pristupu i energiji bez filtera.

Osim zabavnog sadržaja, Peppy otvoreno progovara i o temama mentalnog zdravlja, uključujući anksioznost i depresiju, čime je stekla dodatno povjerenje i podršku mladih pratitelja. Upravo ta kombinacija duhovitosti i ranjivosti čini je jednom od autentičnijih domaćih influencerica nove generacije. Prošle godine magistrirala je psihologiju.

Petra Kuljiš i Noel Reškovac

@pepyyyyyyyy često je na društvenim mrežama sve savršeno, pa evo jedan podsjetnik i meni i vama da to nije stvarnost 🫧 uživajte u svom tijelu kakvo god da ono bilo, dokle god je zdravo savršeno je 💙

Noel Reškovac aktivan je na društvenim mrežama, ali i izvan njih. Bavi se kreativnim projektima i grafičkim dizajnom, a često sudjeluje u osmišljavanju i realizaciji sadržaja koji objavljuje s Petrom. Njihova suradnja nije samo partnerska, već i profesionalna – zajedno razvijaju ideje, rade na kampanjama i osmišljavaju digitalne projekte.

Petra Kuljiš i Noel Reškovac

@reskowatz Još dva dana i sve ćete saznati hehehe

Njegova smirenija energija i kreativni pristup odlično se nadopunjuju s Petrinom dinamikom, što je i jedan od razloga zašto njihovi zajednički videi ostvaruju velik odjek.

Publika ih prati zbog humora, ali ostaje zbog iskrenosti i realnog prikaza odnosa bez pretjerane idealizacije. Peppy je na TikToku dosad skupila preko 131 tisuću pratitelja, a Noel 54 tisuće.

