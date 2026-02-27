Tko su Pepyyy i Noel? TikTok par Hrvate je osvojio iskrenošću, humorom i kreativnošću

Na hrvatskoj TikTok sceni sve su prepoznatljivija imena Pepyyy i Noel, mladi kreativni par koji na društvenim mrežama broji tisuće pratitelja.
Hrvatska TikTok scena posljednjih je godina iznjedrila niz prepoznatljivih lica, a među njima se posebno ističu Petra Kuljiš, poznatija kao Pepyyy, i Noel Reškovac. Ovaj mladi kreativni par publiku osvaja spontanošću, duhovitošću i autentičnim prikazom svakodnevice.3 vijesti o kojima se priča 18-godišnja ljepotica Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda na posebnu večer Evo kako izgledaju Thompsonove tri kćeri, prvi je ovo izlazak blizanki Katarine i Cvite! povukao se iz javnosti Legendarni Faruk nakon dugo vremena obratio se javnosti, prošao je kroz teško razdoblje
Petra Kuljiš na TikToku je izgradila prepoznatljiv stil koji kombinira humor, osobne situacije i društveno relevantne teme. Njezini videi često su viralni, a publika je prepoznaje po iskrenom pristupu i energiji bez filtera.
Osim zabavnog sadržaja, Peppy otvoreno progovara i o temama mentalnog zdravlja, uključujući anksioznost i depresiju, čime je stekla dodatno povjerenje i podršku mladih pratitelja. Upravo ta kombinacija duhovitosti i ranjivosti čini je jednom od autentičnijih domaćih influencerica nove generacije. Prošle godine magistrirala je psihologiju.
Petra Kuljiš i Noel Reškovac - 3 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Kako izgledaju sinovi Dina i Viktorije Rađe? Odrasli su u dvojicu prekrasnih mladića
@pepyyyyyyyy
često je na društvenim mrežama sve savršeno, pa evo jedan podsjetnik i meni i vama da to nije stvarnost 🫧 uživajte u svom tijelu kakvo god da ono bilo, dokle god je zdravo savršeno je 💙♬ original sound - daniella
Noel Reškovac aktivan je na društvenim mrežama, ali i izvan njih. Bavi se kreativnim projektima i grafičkim dizajnom, a često sudjeluje u osmišljavanju i realizaciji sadržaja koji objavljuje s Petrom. Njihova suradnja nije samo partnerska, već i profesionalna – zajedno razvijaju ideje, rade na kampanjama i osmišljavaju digitalne projekte.
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda kultne serije poginula u stravičnom požaru, detalji tragedije su potresni
Petra Kuljiš i Noel Reškovac - 4 Foto: Instagram
@reskowatz
Još dva dana i sve ćete saznati hehehe♬ izvorni zvuk - noel
Njegova smirenija energija i kreativni pristup odlično se nadopunjuju s Petrinom dinamikom, što je i jedan od razloga zašto njihovi zajednički videi ostvaruju velik odjek.
Publika ih prati zbog humora, ali ostaje zbog iskrenosti i realnog prikaza odnosa bez pretjerane idealizacije. Peppy je na TikToku dosad skupila preko 131 tisuću pratitelja, a Noel 54 tisuće.
@pepyyyyyyyy
Help pls♬ original sound - Pepyyy
Galerija 2 2 2 2 2
Pogledaji ovo Preporuke Kampanja s Beckhamovim sinom bila je tek početak njezina zvjezdanog uspona
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Prizor najzgodnijeg hrvatskog zeta bez majice pokazao zašto godinama nosi laskavi nadimak!
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Udala se jedna od najpoznatijih regionalnih influencerica, s mužem golmanom preselila je u Miami!