Udala se jedna od najpoznatijih regionalnih influencerica, s mužem golmanom preselila je u Miami!

Ljubavna priča poznate blogerice Zorane Jovanović Zorannah dobila je svoje najsvečanije poglavlje, u tajnosti se udala za nizozemskog nogometnog golmana.

Jedna od najpoznatijih regionalnih blogerica i influencerica, Zorana Jovanović Zorannah, izgovorila je sudbonosno ''da'' i to daleko od očiju javnosti.

Vijest o njezinom tajnom vjenčanju s nogometnim golmanom Eloyjem Roomom brzo se proširila društvenim mrežama, gdje se o ovom romantičnom potezu naširoko priča, prenosi Blic.

Par, koji već neko vrijeme živi u Nizozemskoj, nedavno se uselio u novi stan u Miamiju, gdje Eloy igra za Miami FC, a sreću zbog zajedničkog početka nisu skrivali. S pratiteljima su podijelili intimne trenutke iz svog novog doma, pozirajući zaljubljeno i nasmijano – fotografija je doslovno prštala od emocija.

''Sinoć u našem prvom zajedničkom domu! Prvo poglavlje gotovo'', napisala je tada Zorannah, dajući naslutiti da započinje novo, uzbudljivo razdoblje u njihovim životima.

Za ovu posebnu priliku Zorana nije odabrala klasičnu vjenčanicu. Umjesto toga, pojavila se u elegantnom bijelom sakou i čizmama do koljena, s naočalama za sunce na glavi. U rukama je držala putovnicu i papire za vjenčanje.

S druge strane, Eloy je na društvenim mrežama objavio fotografiju u smeđoj jakni i bijeloj majici uz kratku, ali znakovitu poruku: ''Vjenčat ćemo se!''.

Podsjetimo, Zorana je ranije izazvala pravu buru na društvenim mrežama kada je otkrila detalje početka njihove veze.

''Dao mi je ključ od kuće i kreditnu karticu prije nego što me je ikada upoznao uživo, preselila sam se na drugi kontinent nakon deset dana zbog njega, rekao mi je da me voli nakon dva tjedna i preselili smo se natrag u Europu nakon tri mjeseca. Provodimo svaki dan zajedno od tada'', napisala je tada iskreno.

Zorannah je na društvenim mrežama već promijenila i prezime te joj sada u opisu Instagram profila piše ''Zo Room''.

Zaručili su se u svibnju prošle godine.

Njihova ljubavna priča od samog početka zvuči poput scenarija za film – brza, intenzivna i puna velikih odluka. A sada je dobila i svoje najposebnije poglavlje.

