Zvijezda kultne serije poginula u stravičnom požaru, detalji tragedije su potresni

Glumac Bobby J. Brown, kojeg su mnogi upoznali u seriji "Žica", poginuo je od posljedica udisanja dima nakon što je njegovu staju zahvatio požar.

Američki glumac Bobby J. Brown, najpoznatiji po ulozi baltimorskog policajca Bobbyja Browna u HBO-ovoj kultnoj seriji "Žica", preminuo je u dobi od 62 godine nakon tragične nesreće u Marylandu.

Prema navodima koje je njegova kći podijelila za TMZ, Brown je u srijedu preminuo od posljedica udisanja dima nakon što je pokušavao pokrenuti vozilo s pomoću kablova u staji, koja se potom zapalila. Požar je staju zahvatio u vrlo kratkom roku, a njegova supruga Arlene navodno je zadobila opekline u nesreći, koja se vodi kao slučajna.

Brown je u hvaljenoj HBO-ovoj seriji "Žica", koju je kreirao David Simon, glumio u 12 od ukupno 60 epizoda tijekom pet sezona prikazivanih od 2002. do 2008. godine. Njegov lik bio je posveta stvarnom policajcu zapadnog okruga Baltimorea, Bobu Brownu.

Glumačku karijeru započeo je 1998. godine u seriji "Homicide: Life on the Street", na kojoj je Simon radio kao scenarist i producent. Suradnja s poznatim autorom nastavila se i na HBO-ovim miniserijama "The Corner" i "We Own This City (2022.)", također smještenima u Baltimore.

Rođen i odrastao u Washingtonu, Robert Joseph Brown u mladosti se aktivno bavio boksom. Kao amater ostvario je impresivan omjer 73 pobjede i 13 poraza, osvojio je pet Golden Gloves naslova. Tri puta se borio protiv buduće boksačke zvijezde Pernella "Sweet Pea" Whitakera, kojeg je jednom i pobijedio.

Bobby J. Brown - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Legendarni Faruk nakon dugo vremena obratio se javnosti, prošao je kroz teško razdoblje

Za glumu se zainteresirao krajem 1980-ih, kada je Mickey Rourke snimao boksački film "Homeboy" u New Jerseyju, a produkcija je angažirala borce iz dvorane njegova trenera Carmena Graziana. Brown je potom upisao American Academy of Dramatic Arts u New Yorku, čime je započeo svoj profesionalni glumački put.

Tijekom karijere pojavio se u serijama "Law & Order: SVU" i "Veep", kao i u filmovima "City by the Sea", "My One and Only", "Fishbowl", "Miss Virginia", "Really Love" i "Off-Time". Osim glume, Brown se okušao i u režiji, pa se našao u redateljskoj stolici dokumentarnih filmova "Off the Chain" o američkim pitbul-terijerima te "Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic".

"Duboko smo ožalošćeni zbog gubitka Bobbyja J. Browna. Bio je iznimno talentiran glumac koji je svakoj ulozi pristupao s rijetkom razinom predanosti i strasti. Bio je pravi profesionalac i zadovoljstvo ga je bilo imati među našim klijentima. Naše misli su s njegovom obitelji i voljenima", poručio je njegov agent Albert Bramant za Hollywood Report.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Folker u osmom desetljeću života pokazao odličnu formu: ''K'o momak, ne da se!''

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Šime se našalio na račun Maje Šuput: Ova fotka iz Pariza sve je nasmijala

Pogledaji ovo Celebrity Što stoji iza imidža razmažene plavuše? Usponi i padovi it djevojke čiji biznis vrijedi stotine milijuna dolara!

Pogledaji ovo Celebrity Iz malog grada do svjetla pozornice: Vrijeme je da hrvatska javnost bolje upozna ovu multitalentiranu djevojku!