Prizor najzgodnijeg hrvatskog zeta bez majice pokazao zašto godinama nosi laskavi nadimak!

Pedro Soltz na Instagramu je pokazao formu koja ne prolazi nezapaženo. Jedna crno-bijela fotografija bila je dovoljna da privuče poglede.

Jedan od najpoznatijih i, mnogi će reći, najzgodnijih hrvatskih zetova, Pedro Soltz, ponovno je zapalio društvene mreže.

Naime, na Instagramu je objavio crno-bijelu fotografiju na kojoj pozira bez majice – i malo je reći da je izazvao pažnju.

Pedro Soltz Foto: Instagram

Pozirao je ispred ogledala, a u prvom planu su se našli njegovi isklesani mišići, naglašena prsa i trbuh.

Pedro Soltz Foto: Instagram

Podsjetimo, Pedro je 2022. godine pobijedio u showu ''Ples sa zvijezdama'' s Valentinom Walme.

Pedro Soltz, Valentina Walme Foto: Nova TV

Pedro dolazi iz Brazila, a njegova uspješna manekenska karijera odvela ga je na drugi kraj svijeta. Međutim, puno je puta istaknuo da mu Brazil nedostaje.

Pedro Soltz Foto: Instagram

"Više od pola života sam izvan Brazila, tako da mi veoma nedostaje. Nedostaje mi ovaj moment koji izgubiš, već sam doista puno govorio o tome. Ponajprije, nedostaju mi ljudi, obitelj i to, ali i ovaj event kad se netko oženi, kad ima rođendan, Božić ili nešto tako, a ti nisi tamo!", rekao je jednom prilikom za IN magazin.

Pedro Soltz Foto: Josip Moler / CROPIX

U Hrvatsku ga je dovela ljubav s manekenkom Iris Cekuš. Upoznali su se 2010. godine, a vjenčali 2016. Imaju dvije kćeri – Isabellu i Laru.

Pedro Soltz i Iris Cekuš - 4 Foto: Nova TV

