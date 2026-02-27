Baby Lasagna najavio veliku novost: ''Zaista sam zahvalan!''

Baby Lasagna najavio je novost koja je u kratkom roku uzburkala društvene mreže i pokazala kako on svoj glazbeni uspjeh pretvara u širu kreativnu priču.

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, na društvenim je mrežama najavio veliku novost koja je odmah privukla pažnju njegovih obožavatelja.

Naime, nakon što je nedavno objavio pjesmu ''End The Party'', otkrio je da stiže i ograničena kolekcija njegovih proizvoda.

''Limitirano izdanje 'End The Party'. Svi komadi bit će dostupni sutra u 14:00 na našoj službenoj stranici'', napisao je.

Pogledaji ovo Preporuke Kampanja s Beckhamovim sinom bila je tek početak njezina zvjezdanog uspona

''Nadam se da se stranica neće srušiti. Optimizirali smo je koliko god smo mogli. U svakom slučaju, hvala vam svima – zaista sam vam zahvalan'', dodao je.

Baby Lasagna - 2 Foto: Nina Sušac/PR

Reakcije su bile brze i brojne, a pratitelji su u komentarima jasno dali do znanja da će spremno dočekati početak prodaje.

Baby Lasagna Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Folker u osmom desetljeću života pokazao odličnu formu: ''K'o momak, ne da se!''

''Nadam se da ću ovaj put uspjeti uloviti majicu! Predivna uspomena'', ''Napokon, nadam se da se stranica neće srušiti'', ''Sjajno'', ''Spremni smo'', ''Ajme, top'', ''Znači, počinje'', ''Zašto ograničeno? Opet će nastati kaos'', ''Jedva čekam'', samo je dio komentara s društvenih mreža.

Galerija 26 26 26 26 26

Baby Lasagna nedavno je komentirao nove pobjednice Dore. Više o tome pisali smo OVDJE.

Baby Lasagna - 2 Foto: Afp

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Priča o megazvijezdi koja uskoro stiže u Zagreb, a njegovu braku s voditeljicom presudila je sekta

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Prizor najzgodnijeg hrvatskog zeta bez majice pokazao zašto godinama nosi laskavi nadimak!

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgledaju sinovi Dina i Viktorije Rađe? Odrasli su u dvojicu prekrasnih mladića