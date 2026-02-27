Pogledajte što su Sarajlije poduzeli nakon smrti Halida Bešlića: ''To nije bilo ni kada je Tito umro''

Vijest o smrti legendarnog Halida Bešlića potresla je regiju, a ni gotovo šest mjeseci kasnije bol i tuga zbog odlaska glazbene ikone ne jenjavaju.

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je 7. listopada prošle godine u bolnici u Sarajevu, a praznina koju je ostavio iza sebe i dalje se duboko osjeća. I gotovo pola godine nakon njegove smrti obožavatelji ne zaboravljaju glazbenu ikonu čije su pjesme obilježile generacije.

Da tuga ne blijedi, potvrđuju i prizori iz samog srca Sarajeva.

''Nedostaje nam naš Halid sve više i više. Eno, na Baščaršiji već prodaju magnete s njegovim likom, kaže mi prijatelj da su oni najtraženiji. To nije bilo ni kada je Tito umro. Tuga je velika i dalje, takva ljudina se ne rađa dvaput'', rekao je za Kurir pjevačev dugogodišnji prijatelj iz mjesta u kojem je Halid živio.

Halid Bešlić Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Fotografiju magneta s Baščaršije pogledajte OVDJE.

Halid je iza sebe ostavio neutješnu obitelj, a javnost i dalje zanima kako se s gubitkom nose njegova supruga Sejda i sin Dino.

Prema riječima bliskog prijatelja, Sejda se posljednjih mjeseci polako oporavlja.

''Mogu vam reći da je Sejda sada zdravstveno malo bolje. Ona najviše vremena provodi tamo u njihovoj kući na moru, na Pelješcu. Godi joj klima i morski zrak'', otkrio je.

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Sin Dino, dodaje, majci je najveća podrška.

''Dino je na relaciji Pelješac – Sarajevo. Tamo je s majkom, pomaže joj koliko može. I ovdje u Sarajevu su stalno zajedno, on je vodi na kontrole i brine se da joj ništa ne nedostaje. Ne ide više u Njemačku. Tamo su mu žena i djeca, oni tamo idu u školu. Majka mu je trenutačno prioritet'', ispričao je prijatelj.

Dino i Halid Bešlić - 2 Foto: Instagram

Podsjetimo, nakon Halidove smrti otkriveno je da je bolesna i njegova supruga. Više čitajte OVDJE.

I dok obitelj u tišini prolazi kroz najteže razdoblje, Sarajevo i cijela regija i dalje čuvaju uspomenu na čovjeka čiji su glas i emocija bili jedinstveni.

