Supruga Halida Bešlića snimljena prvi put nakon njegove smrti, video tjera suze na oči

Supruga Halida Bešlića snimljena je prvi put nakon njegove smrti, s obitelji je posjetila pjevačev grob.
Po prvi put nakon njegove smrti pojavila se i njegova supruga Sejda.
Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix
Kratak govor održao je njegov sin Dino, a kamera se nakon njegovog spomena majke Sejde usmjerila prema Halidovoj udovici, čime je ona prvi put snimljena od njegove smrti.
Sejda na sprovodu svog supruga nije bila, a otkriveno je i zašto. Više pročitajte OVDJE.
Halid Bešlić Foto: Robert Anic/Pixsell
Halid i Sejda vjenčali su se davne 1977. godine, a njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.
Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix
