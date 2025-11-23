Supruga Halida Bešlića snimljena prvi put nakon njegove smrti, video tjera suze na oči

Supruga Halida Bešlića snimljena je prvi put nakon njegove smrti, s obitelji je posjetila pjevačev grob.

Povodom rođendana Halida Bešlića, koji je nedavno preminuo, na njegovom grobu okupili su se članovi obitelji i najbliži prijatelji kako bi mu odali počast.

Po prvi put nakon njegove smrti pojavila se i njegova supruga Sejda.

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Kratak govor održao je njegov sin Dino, a kamera se nakon njegovog spomena majke Sejde usmjerila prema Halidovoj udovici, čime je ona prvi put snimljena od njegove smrti.

Sejda na sprovodu svog supruga nije bila, a otkriveno je i zašto. Više pročitajte OVDJE.

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/Pixsell

Halid i Sejda vjenčali su se davne 1977. godine, a njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

