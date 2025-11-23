Sutkinja svjetskog izbora za Miss progovorila o optužbama za namještanje pobjede

Kontroverze vezane uz izbor za Miss Universe 2025 dodatno su se produbile nakon što je jedna od sutkinja javno progovorila o sumnjama u regularnost glasovanja.

Sutkinja izbora za Miss Universe Natalie Glebova dovodi u pitanje legitimnost rezultata natjecanja.

Dana 21. studenoga u Bangkoku, Tajland, Miss Meksika Fatima Bosch okrunjena je za Miss Universe 2025., samo dva tjedna nakon viralnog sukoba između nje i direktora natjecanja.

Kontroverze su se nastavile i u danima prije samog izbora, nakon vijesti da se sudac Omar Harfouch povukao iz svoje uloge u natjecanju. Tada je tvrdio da je doznao za ''impromptu žiri'' koji je navodno formiran kako bi izabrao 30 finalistica od 136 zemalja koje su trebale sudjelovati.

Glebova je imenovana u komisiju za odabir samo dan nakon što je Harfouch objavio svoju ostavku. Njezino imenovanje uslijedilo je i nakon ostavki drugih sudaca — bivšeg profesionalnog nogometaša Claudea Makéléléa i predsjednice komisije za izbor Miss Universe, princeze Camille di Borbone delle Due Sicilie.

Međutim, ubrzo nakon Glebovinog imenovanja, pokazalo se da je ona ranije osobno trenirala jednu od kandidatkinja koja je sudjelovala na ovogodišnjem natjecanju — Miss Kanade Jaime VandenBerg.

Nakon izbora, Glebova se oglasila na Instagramu, dovodeći u pitanje legitimitet ovogodišnjeg procesa glasovanja. U svojoj objavi podijelila je sliku Miss Tajlanda Pravaneer Singh, ovogodišnje prve pratilje, nazivajući je u opisu ''Mojom pobjednicom!''.

''Kao sutkinja ove godine mogu govoriti samo u svoje ime kada sam davala svoje glasove'', započela je svoju izjavu.

''Molim vas, imajte na umu da svaka osoba ima svoje mišljenje i da niti jedna osoba ne može utjecati na rezultat.''

U nastavku se prisjetila vlastitog sudjelovanja i pobjede na Miss Universe 2005. godine, objašnjavajući kako se sjeća određenih sigurnosnih mjera koje su bile uvedene kako bi se osiguralo da je glasovanje u potpunosti legitimno, prenosi People.

''Međutim, mora se reći… kada sam se natjecala 2005. i godina prije toga, sjećam se da je uvijek postojao revizor koji bi izašao na pozornicu s zapečaćenim rezultatima iz računovodstvene tvrtke'', rekla je.

''Voljela bih da se to vrati'', zaključila je Glebova, dodajući: ''Do tada ne mislim da ću ponovno sudjelovati kao sutkinja.''

U drugoj objavi na svojim Instagram pričama, Glebova je dodatno naglasila: ''Što se dogodilo s onim danima kada bi prije rezultata rekli ‘Molimo vas, pozdravite predstavnika računovodstvene kuće [Ernst] & Young ... sa službenom revizijom’.''

Kao Miss Universe Kanade 2005., te je te godine osvojila titulu Miss Universe, koja se također održavala u Bangkoku, Tajland.

Tko je Natalie Glebova?

Na njenoj službenoj stranici, danas je autorica i trenerica u holističkom i integrativnom pripremnom treningu za natjecanja ljepote. Na svojoj stranici navodi više imena klijenata u odjeljku ''Pobjednici'', gdje uključuje izjave svojih uspješnih kandidatkinja na međunarodnoj i nacionalnoj razini.

OVDJE pogledajte kako je izgledao prvi susret direktora Miss Universe i Meksikanke nakon proglašenja.

Pobjedu Meksikanke popratili zvižduci i prosvjedi, a kritike ne prestaju. Više pogledajte OVDJE.

