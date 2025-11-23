Kad je kopča na kombinezonu glazbene ikone popustila, fotografi su se natjecali za najbolji kadar

Beyoncé je svojim dolaskom na utrku Formule 1 izazvala pravu pomutnju pojavivši se u atraktivnom trkaćem kombinezonu, koji je momentalno postao glavna tema događaja.

Glazbena diva Beyoncé još je jednom ukrala show – ovoga puta na glamuroznoj utrci Formule 1, gdje je stigla u upečatljivom, pripijenom trkaćem kombinezonu s dubokim dekolteom, koji je mamio poglede sa svih strana.

U bijelo-crveno-crnom kombinezonu, inspiriranom motoestetikom, s rukavicama u istoj nijansi i prepoznatljivim voluminoznim uvojcima pop-ikona plijenila je pažnju na svakom koraku. Kopča na kombinezonu u jednom je trenu i malo popustila, pa je Beyoncé pokazala bujni dekolte.

Beyonce i Jay Z - 4 Foto: Profimedia

Uz nju je bio i suprug Jay-Z, koji je u opuštenoj, ali efektnoj kombinaciji crne jakne i širokih hlača djelovao jednako raspoloženo. Par je zajedno prošao kroz gužvu, nasmijan i dobro raspoložen, privlačeći jednaku pozornost kao i sama utrka.

Beyonce i Jay Z - 3 Foto: Afp

Beyonce i Jay Z - 1 Foto: Profimedia

Ono što ovaj izlazak čini još posebnijim jest činjenica da se Beyoncé i Jay-Z rijetko zajedno pojavljuju u javnosti. Upravo zato njihov dolazak na F1 izaziva dodatnu znatiželju i oduševljenje obožavatelja diljem svijeta.

Beyonce - 3 Foto: Afp

Inače, Beyoncé i Jay-Z u braku su od 2008. godine, a zajedno imaju troje djece, Blue Ivy te blizance Rumi i Sira Cartera.

Beyonce - 4 Foto: Afp

Beyonce - 2 Foto: Afp

