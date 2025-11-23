Meri Goldašić otkrila razloge razvoda, kojim je šokirala Hrvatsku: ''Pustili smo jedno drugo u tom trenutku...''

Meri Goldašić otkrila je kako je došlo do razvoda sa suprugom Jurom, vijest je to kojom je šokirala Hrvatsku.

Prije nekoliko dana influencerica Meri Goldašić šokirala je hrvatsku javnost priznanjem da se razvodi od supruga Jure.

''Dragi moji, želim vam reći nešto što je već neko vrijeme dio našeg privatnog života. Kao što su mnogi od vas i naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vrijeme. Nije bilo jedne velike stvari, nego puno malih trenutaka koji su nas polako vodili u različitim smjerovima. I oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lijepo što smo imali, imalo je smisla. Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća'', napisala je na Instagramu.

Meri Goldašić i suprug Jure Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Meri Goldašić na Instagramu Foto: Instagram

''Ovo dijelim samo da izbjegnemo nagađanja i zbog naših obitelji i djece. Jurica i ja se više nećemo na ovu temu oglašavati niti davati izjave za medije. Sve smo mi ovo već odavno prebrodili u tišini, bez drame i bez potrebe da se o tome javno govori i zato sam zahvalna našem krugu ljudi koji je o ovom šutio i pustio da to prvo prebrodimo sami, jer nije bilo lako. Moj Instagram ostaje ono što je uvijek bio, mjesto smijeha, zabave, inspiracije i vas koji me pratite iz najljepših razloga. Neću ulaziti u detalje, jer vjerujem da neke stvari zaslužuju ostati između nas dvoje, s poštovanjem. Molim vas za nježnost, razumijevanje i malo prostora. Sve je dobro. Mi smo dobro. Hvala vam na ljubavi i podršci, uvijek'', napisala je.

Meri Goldašić i suprug Jure Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sad je otkrila i kako je došlo do rastave.

''Jurica i ja već neko vrijeme nismo zajedno. Odluka nije donesena naglo, nego postupno, tiho, kroz puno razgovora i zajedničkog promišljanja. Od početka naše veze nikada nismo skrivali da nismo savršen par, niti sam ikad pokušavala prikazati sliku koju ne živimo. Uvijek sam otvoreno govorila i o našim terapijama i o izazovima, jer vjerujem da je iskrenost najzdraviji put, pogotovo kad imaš djecu. Ljubav je uvijek postojala i upravo smo zbog toga jedno drugo pustili u trenutku kad smo osjetili da više ne rastemo u istom smjeru'', rekla je za Story.

Priznala je i da je do odluke došlo zbog više stvari.

''Ništa što bi se moglo svesti na jedan trenutak ili jedan razlog. Mi smo dugo gradili, trudili se, radili na odnosu, tražili rješenja, išli na terapiju. Oduvijek sam o tome govorila otvoreno jer ne vjerujem u savršene parove, niti sam ikada nas navela kao savršen par. Vjerujem u one koji pokušavaju. No s vremenom je postalo jasno da nas život vodi na različite strane. To nije ni loše ni krivo, to je samo prirodno. I kad to prihvatiš, postaneš spreman za promjenu.''

Meri Goldašić i suprug Jure - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell

''Bio je to dugačak, nježan i vrlo tih proces. Razvod nikad ne dođe iz impulsa, barem ne kad postoji obitelj. Dali smo sve od sebe da naš odnos ostane zdrav, pokušali smo i kroz terapiju i kroz vlastiti rad. Terapija nam je zapravo pomogla da budemo iskreniji prema sebi i jedno prema drugome. I onda kad si potpuno iskren, vidiš da je najviše ljubavi u tome da se pusti.''

Meri je sa suprugom Jurom dobila sina Ria, a iz braka prije Jure ima i sina Aleksandra. Objasniti djeci svoju odluku nije bilo nimalo lako.

''To je bio najosjetljiviji razgovor koji sam ikad vodila. S djecom sam oduvijek gradila odnos na povjerenju i nježnosti. Objasnili smo im da ih oboje volimo jednako kao i prije, da smo im uvijek tu, i da se ništa u njihovu svijetu ne mijenja u smislu sigurnosti i ljubavi. Djeca najbolje podnose promjene kad vide da roditelji surađuju i poštuju se. Jure je tata i njegova je uloga neupitna. Obiteljski se odnosi mijenjaju, ali roditeljska ljubav ne. Surađujemo u svemu što se tiče djece, dogovaramo se i trudimo biti tim. Naša djeca zaslužuju mir, toplinu i stabilnost, i to nam je najveći zajednički prioritet'', rekla je za Story.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić - 2 Foto: Meri Goldašić/Instagram

Meri Goldašić Foto: Josip Moler / CROPIX

