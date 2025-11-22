Sjećate se zanosne plavuše iz Spasilačke službe? Danas nije ni nalik sebi od prije!

Nekad je bila jedna od najupečatljivijih plavuša u crvenom kupaćem kostimu u seriji Spasilačka služba, a danas živi potpuno drugačijim životom.

Erika Eleniak bila je jedno od najprepoznatljivijih lica legendarne serije Spasilačka služba, Baywatch, s platinasto plavom kosom, upečatljivim osmijehom i crvenim kupaćim kostimom u kojem je ušla u televizijsku povijest. Danas, više od tri desetljeća kasnije, povukla se iz središta pažnje, ali ostaje draga uspomena svim fanovima kultne serije.

Erika Eleniak prvi put se pojavila na velikom platnu već kao djevojčica – 1982. godine glumila je u kultnom E.T.-ju Stevena Spielberga. No pravi proboj dogodio se krajem 80-ih, kada je postala Playboyev model i osvanula na naslovnici poznatog časopisa 1989. godine.

Taj potez otvorio joj je vrata televizijske industrije, a već 1990. postaje dijelom originalne postave serije Baywatch, gdje je utjelovila lik Shauni McClain. Upravo joj je ta uloga donijela globalnu prepoznatljivost. Serija je bila svjetski fenomen, a Erika postala seks-simbol tog razdoblja.

Iako je bila dio samo prve dvije sezone serije, Erika je ostavila snažan dojam. Nakon Spasilačke službe, nastavila je karijeru u akcijskim i triler filmovima – najpoznatija je po ulozi u hitu Under Siege (1992) s Stevenom Seagalom, gdje je glumila bivšu Playboyevu zečicu koja pomaže u spašavanju broda.

Tijekom 90-ih nastavila je glumiti u niskobudžetnim filmovima i televizijskim produkcijama, no nikada nije ponovila razinu slave koju je postigla kao dio Baywatch ekipe.

Danas, 55-godišnja Erika Eleniak živi mirnim životom sa svojom obitelji, zbog koje se i povukla iz showbusinessa. Posvetila se osobnom razvoju i zdravlju. Dugi niz godina borila se s poremećajem prehrane i anksioznošću, o čemu je otvoreno govorila u intervjuima, naglašavajući koliko joj je važno emocionalno ozdravljenje.

Majka je jedne djevojčice, vodi jednostavan život okružen prirodom i posvećena je pisanju, povremenom podučavanju i inspiriranju drugih kroz vlastita iskustva. Na društvenim mrežama povremeno dijeli poruke podrške, motivacije i slike iz svakodnevice, daleko od glamura i crvenih tepiha.

Nekad crvenim kupaćim kostimom, danas iskrenošću i smirenošću

Erika Eleniak možda više ne juri kalifornijskim plažama u uniformi spasioca, ali i dalje ostaje simbol jedne televizijske ere i dokaz da se iza blještavila često kriju kompleksne, hrabre i autentične priče.

