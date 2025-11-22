Peta obljetnica smrti Mustafe Nadarevića: Njegova kći s tugom se prisjetila oca

Mustafa Nadarević, jedan od najvećih glumaca regije, preminuo je prije pet godina, a publika ga pamti po impresivnoj karijeri.

Na današnji dan prije pet godina zauvijek nas je napustio jedan od najcjenjenijih glumaca regije, Mustafa Nadarević.

Publika ga pamti ponajviše po legendarnoj ulozi Izeta Fazlinovića u seriji "Lud, zbunjen, normalan", no njegov opus daleko nadilazi televizijski humor.

Rođen 1943. u Banjoj Luci, Nadarević je diplomirao glumu na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti 1967. godine. Svoju kazališnu karijeru započeo je u Zagrebačkom kazalištu mladih, a potom je desetljećima bio član Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, sve do umirovljenja 2011.

Na kazališnim daskama ostvario je više od 150 uloga, a među najupečatljivijima su Hasanaga u Hasanaginici, Willy Loman u Smrti trgovačkog putnika te Stjepan Miletić i Kirsanov u klasičnim dramama. Publika ga pamti i po ulogama u filmskim i televizijskim ostvarenjima poput Glembajevi, Velom mistu, Ničijoj zemlji i Savršenom krugu.

Kolege su ga opisivale kao toplog, duhovitog i nesebičnog čovjeka, daleko od likova koje je tumačio.

Privatno je bio tri puta u braku i imao troje djece. Iz prvog braka s Jasnom ima kćer Nađu, iz drugog sa Snježanom Nožinić kćer Nanu i sina Ašu. Njegova posljednja supruga, Slavica Radović, s kojom je bio dvadeset godina, preminula je samo mjesec i pol dana nakon njihovog vjenčanja 2012. godine.

Povodom tužne obljetnice, njegova kći Nana Nadarević podijelila je emotivnu fotografiju s ocem na društvenim mrežama, prisjetivši se čovjeka koji je svojim talentom i dobrotom ostavio neizbrisiv trag.

