Prolaznici se zaustavljali kako bi se fotkali s Hanom Hadžiavdagić u upečatljivom izdanju!

Hana Hadžiavdagić zablistala je na snježnoj zagrebačkoj špici, gdje je plijenila pažnju prolaznika modnom kombinacijom i dijelila osmijehe s obožavateljima.

Snježna subota u Zagrebu nije spriječila Hanu Hadžiavdagić Tabaković da zablista na špici, i to u punom modnom sjaju.

Influencericu i medijsku osobu fotografi su uhvatili dok je šetala centrom grada, a njezin upečatljiv outfit izazvao je brojne poglede i reakcije prolaznika.

Odjevena u elegantan crni kaput, visoke sjajne čizme, kožne rukavice i prepoznatljivi ružičasti beret s brošem, Hana je još jednom potvrdila svoj modni status. Look je upotpunila statement torbicom i pastelno ružičastim šalom s uzorkom koji je razigrao cijelu kombinaciju.

Dok je šetala snijegom prekrivenom špicom, prolaznici su je zaustavljali kako bi se fotografirali s njom, a Hana je svima rado izlazila u susret uz osmijeh i prijateljski stav.

OVDJE pogledajte koga su još od poznatih Hrvata fotografi snimili na špici.

