Prolaznici se zaustavljali kako bi se fotkali s Hanom Hadžiavdagić u upečatljivom izdanju!

Hana Hadžiavdagić zablistala je na snježnoj zagrebačkoj špici, gdje je plijenila pažnju prolaznika modnom kombinacijom i dijelila osmijehe s obožavateljima.
Snježna subota u Zagrebu nije spriječila Hanu Hadžiavdagić Tabaković da zablista na špici, i to u punom modnom sjaju.
Influencericu i medijsku osobu fotografi su uhvatili dok je šetala centrom grada, a njezin upečatljiv outfit izazvao je brojne poglede i reakcije prolaznika.
Hana Hadžiavdagić - 18 Foto: Josip Moler/Cropix
Hana Hadžiavdagić - 14 Foto: Josip Moler/Cropix
Odjevena u elegantan crni kaput, visoke sjajne čizme, kožne rukavice i prepoznatljivi ružičasti beret s brošem, Hana je još jednom potvrdila svoj modni status. Look je upotpunila statement torbicom i pastelno ružičastim šalom s uzorkom koji je razigrao cijelu kombinaciju.
Hana Hadžiavdagić - 11 Foto: Josip Moler/Cropix
Hana Hadžiavdagić - 10 Foto: Josip Moler/Cropix
Dok je šetala snijegom prekrivenom špicom, prolaznici su je zaustavljali kako bi se fotografirali s njom, a Hana je svima rado izlazila u susret uz osmijeh i prijateljski stav.
Hana Hadžiavdagić - 9 Foto: Josip Moler/Cropix
Hana Hadžiavdagić - 7 Foto: Josip Moler/Cropix
