Od ovih fotki boli glava! Pratitelji se ne mogu načuditi izgledom milijunašice u bikiniju

Nicole Scherzinger zablistala je u bijelom bikiniju na rajskoj plaži te pokazala zavidnu figuru i mirnu energiju odmora.
Nicole Scherzinger ponovno je zapalila društvene mreže u bikiniju koji je istaknuo njezino besprijekorno tijelo.
Glazbenica i bivša članica grupe The Pussycat Dolls objavila je niz zanosnih fotografija s tropskog odmora, na kojem izgleda bolje nego ikad.
Nicole Scherzinger - 6 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram
U bijelom bikiniju, s mokrom kosom i osunčanom kožom, Nicole pozira na pješčanoj plaži okruženoj palmama i kristalno čistim morem. Na jednoj fotografiji kleči u plitkom dijelu oceana zatvorenih očiju, dok se na drugoj proteže u plesnom pokretu uz samu obalu.
"Ovo je nekoliko mojih najdražih stvari..." napisala je uz niz emotikona koji sugeriraju uživanje u moru, tropskoj hrani i meditaciji.
Fanovi su preplavili komentare komplimentima, a mnogi su se složili da Nicole u 40-ima izgleda bolje nego ikad.
Nicole Scherzinger - 5 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram
"Božanstvena", "Ti uopće ne stariš", "Nemoguće da ovako izgledaš", Wow", samo je dio komentara.
Nicole Scherzinger - 4 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram
Nicole Scherzinger - 2 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram
OVDJE pročitajte njezinu životnu priču, koja nije bila nimalo laka.
