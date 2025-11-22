Misica Laura o trenutku s natjecanja koji će pamtiti zauvijek: "Moje lice otkriva istinu..."

Laura Gnjatović otkrila je da joj je najdraži trenutak na izboru za Miss Universe bio nastup u crvenoj haljini.
Laura Gnjatović, hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2025., ušla je među 30 najboljih natjecateljica, a na društvenim se mrežama par puta oglasila nakon natjecanja, gdje je istaknula koliko je ponosna i zahvalna.3 vijesti o kojima se priča morao upozoriti Thompson bio prisiljen zaustaviti koncert! "Molim vas, nemojte to raditi" morala nastaviti dalje Iznenadni gaf! Proširio se video naše misice, ovako se snašla u neočekivanoj situaciji "možete zamisliti šok..." Lana Jurčević iznenadila objavom: "Svima smo lagali..."
Galerija 30 30 30 30 30
Sada je otkrila koje joj je izdanje na pisti bilo najdraže. U pitanju je glamurzna crvena haljina s posebnim detaljima i izrezom kod noge, u kojoj je izgledala božanstveno.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda ekipa iz omiljene serije? Neki će vas iznenaditi velikom promjenom!
"Ova mi je možda najdraža. Moje lice i tijelo otkrivaju istinu – ponosno srce, emotivne trenutke i beskrajnu zahvalnost za svrhu koju sam dobila samo davanjem", napisala je Laura.
Tko je nova Miss Universe? Iza Meksikanke je ogroman skandal s početka izbora, više o njoj pročitajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Thompson bio prisiljen zaustaviti koncert! "Molim vas, nemojte to raditi"
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Screenshot
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Tko je nova Miss Universe? Iza Meksikanke je ogroman skandal s početka izbora, više o njoj pročitajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Meghan Markle otkrila intiman blagdanski ritual s djecom!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!
Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas zavodnik koji je krao srca milenijalki? Podijelio je veliku novost