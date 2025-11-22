Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!

Na Thompsonovu koncertu u Osijeku publika je skandirala "Anice", a on je na iznenađenje svih otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru.

Marko Perković Thompson sinoć je otvorio svoju kasnojesensku dvoransku turneju koncertom u osječkoj dvorani Gradski vrt.

Tisuće obožavatelja okupilo se na ulazu znatno prije početka, želeći što prije zauzeti svoja mjesta u rasprodanoj dvorani, a već prije samog početka vladalo je dobro ozračje.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 3 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 6 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Screenshot

Pred sam kraj nastupa, Thompson se obratio publici i najavio da će otpjevati još dvije pjesme prije zatvaranja večeri. No, u tom je trenutku publika počela glasno skandirati: "Anice, Anice!", pozivajući se na jedan od njegovih najpoznatijih hitova.

Thompson Foto: Screenshot

Iako pjesma "Kninska kraljica" nije bila planirana za tu večer, Thompson je odlučio udovoljiti publici. Uz ovacije okupljenih, zapjevao je traženi hit.

"Nije bila na repertoaru", rekao je pjevač.

Thompson u Sinju - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Atmosfera je do kraja koncerta ostala na vrhuncu.

Thompson je otvorio koncert s pjesmom "Ustani iz sjene", a tijekom nastupa je nosio Zenge, žute čizme vukovarske tvrtke Borovo, simbolično odavši počast Gradu heroju i svim poginulim braniteljima. Osim Zengi, nosi i majicu s brojem 03941158, zatvorskim brojem Zvonka Bušića.

Marko Perković Thompson Foto: Screenshot

