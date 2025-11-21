Naša Laura javila se za Dnevnik Nove TV: "Imala sam visoka očekivanja od sebe"

Na svjetskom izboru Miss Universe naša Laura Gnjatović ušla je u top trideset. Natjecanje u Tajlandu pratilo se i u Hrvatskoj.

Nakon početnog slavlja, naša predstavnica na Miss Universe Laura Gnjatović, nažalost, nije ušla u dvanaest finalistica. Nova Miss Universe je Meksikanka Fatima Bosch.

U znak podrške Lauri, koja se između 133 natjecateljice istaknula kao jedna od favoritkinja, u Zagrebu su se okupile bivše misice.

"Jako nam je žao što Laura nije prošla dalje u Top 12. Navijali smo svi za nju bila je fantastična jako smo ponosni na nju što je uspjela hodati na svoj način i što je pokazala pravu sebe i što je uspjela postići taj uspjeh u Top 30, izjavila je Ora Antonia Ivanišević, Miss Universe Hrvatske iz 2021. godine, dok je Shanaelle Petty, Miss Universe Hrvatske iz 2017. poručila: "Laura, čeka te lijepi doček! Ovdje mi svi čekamo te na aerodromu, jedva čekamo da dođeš doma!"

Gledanje Miss Universe u Zagrebu - 2 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Gledanje Miss Universe u Zagrebu - 5 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Gledanje Miss Universe u Zagrebu - 7 Foto: Matija Habljak/Pixsell

A s prvim dojmovima nakon finala za Dnevnik Nove TV se javila Laura Gnjatović.

"Očekivala sam tih Top 30, a dalje za Top 12 sam se doslovno molila, jer sam stvarno htjela pokazati i sebi i vama da mogu nešto napraviti, ali barem sad od tih 130 cura ušla u top 30 to jest isto svojevrsno postignuće neću lagati. Da smatram da je to moglo bolje moglo je, ali s druge strane ja sam zadovoljna svojim performansom tako da opet smatram da ne znam što sam mogla drugačije i bolje napraviti da uđem u tih top 12. Valjda da sam se rodila u Venecueli možda bih i bila u Top 12", ispričala je Laura, koja je imala visoka očekivanja u finala.

Laura Gnjatović Foto: PR / Šime Aviani

Laura Gnjatović Foto: Dnevnik Nove TV

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: X

"Imala sam visoka očekivanja od sebe u smislu moje prezentacije i nastupa u smislu da neću kiksati da ću odraditi sve kako sam zamislila i da ću briljirati u smislu nastupa, a sad plasman kakav god da jest, nije da me ne zanima plasman. Rekla sam neka ja napravim to dobro, a sad što bude bit će i ja stvarno smatram da sam dosta dobro to sve odradila, a sad ovo sve ostalo je nešto drugo odigralo ulogu to me uopće ne interesira. Kad sam vidjela tih Top 5, baš sam se razočarala iskreno", bila je iskrena.

Još ranije je otkrila tko joj je bila favoritkinja za pobjedu, a redoslijed među prvih pet bi odredila drugačije.

"Nikad nikad ne bih rekla da će to tako biti ako su baš one morale pobijediti, ja bih obrnula totalno redoslijed znači da mi pobijedi Obala Bjelokosti jer žena je zaslužila apsolutno svime tu pobjedu", zaključila je Laura, koju je u Tajlandu svojim dolaskom iznenadila sestra.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp

Laura Gnjatović - 5 Foto: In Magazin

Finale je održano u osam sati ujutro prema lokalnom vremenu, to je značio i poremećeni tijek spavanja.

"Šminka u 2 ujutro, znači ja nisam spavala taj cijeli dan, ovu cijelu noć neću spavati, znači to je 12 sati, 36 sati, a noć prije te sam spavala 2 sata znači nema me, doslovno me nema", rekla je Laura kroz osmijeh, dodavši kako iščekuje povratak na svoje radno mjesto.

"Jedva im se čekam vratiti. Ne mogu uopće opisati, već sam dobila puno poruka od kolega i podrške i svega klasična priča "sve je namješteno", "ti si zaslužila top 1 mjesto". Hvala njima na svemu tome, ali mislim da se tu svega s razlogom izdešavalo da ne ulazim u sve to, ali ja se jedva čekam vratiti iskreno. I vjerujem da ću se vratiti tamo jer nisam još spremna odreći se hitne, ako to ima smisla previše volim taj posao i ljude koji tamo rade previše volim to mjesto", poručila je Laura, pozvavši već sada Hrvatice da se prijave za idući izbor.

Laura Gnjatović - 6 Foto: In Magazin

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Instagram

"Očekujem sad od svih cura Hrvatica da se hrabro prijavljuju na Miss Universe jer one su budućnost ovoga", kazala je naša misica. "Ja stvarno ne bih htjela da izumre ovo natjecanje u ljepoti jer nije natjecanje u ljepoti mislim da ima više od toga, a ja bih voljela kad bi nekako cure skupile hrabrosti da se istaknu tamo. Ovo je stvarno prekrasan put za svaku od njih i mislim da puno toga može donijeti ovo iskustvo ne samo jesam li lijepa ili nisam, ali mislim da je stvarno jedno bogato i lijepo putovanje."

