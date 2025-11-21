Hoće li vidjeti? Zbog naše vizažistice internet traži reakciju holivuskog zavodnika!

Marina Mamić ponovno se dokazala kao majstorica transformacije, a ovoga puta na redu je došao Pedro Pascal.

Hrvatska make-up umjetnica i majstorica transformacija Marina Mamić ponovno je postala viralna, ovoga puta pretvorila se u nikoga drugog nego u megapopularnog glumca Pedra Pascala.

Na videu kojeg je snimila, Marina je gotovo neprepoznatljiva. Upomoć šminke, kontura i karakterističnog brka postigla je zapanjujuću sličnost s holivudskom zvijezdom, a usput se našalila na svoj način.

"Nit je Pedro vidio nit 2% mojih pratitelja", napisala je Marina, aludirajući na to da njezina transformacija možda nikada neće doći do samog Pascala, iako bi to itekako zaslužila.

Iako Pedro možda još nije vidio transformaciju, njezina publika svakako jest, što se može vidjeti po komentarima.

"Ali transformacija je TOP", "Zaljubila sam se skoro", "ko sad ne pogleda, ja stvarno ne znam", "Pedro, molim te daj joj lajk" "Hallo frajeru, šta se čeka?, "Kraljica i točka", stoji među komentarima na Marinin video.

Jedna je stvar sigurna - Marina je još jednom pokazala da je među najboljima u svijetu kreativnih make-up transformacija, a mnogi su uvjereni da bi Pascal, kad bi vidio video, sigurno ostao bez riječi.

