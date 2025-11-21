Možete li pogoditi zašto? Video misica Čilea i Slovenije postao je pravi hit!

Predstavnice Čilea i Slovenije na Miss Universe, Inna Moll i Hana Klaut, nasmijale su sve zajedničkim videom u kojem su se našalile na račun sličnog izgleda.
U noći s četvrtka na petak održano je 74. izdanje izbora za Miss Universe, na kojem je pobijedila meksička predstavnica Fatima Bosch, dok se hrvatska predstavnica Laura Gnjatović plasirala među prvih 30.
I dok će se ovogodišnje izdanje, osim po dobrom rezultatu hrvatske predstavnice, više pamtiti po nizu skandala, natjecateljice su među sobom sklopile prijateljstva i zbližile se na neobične načine.
Predstavnice Čilea i Slovenije, Inna Moll i Hana Klaut, odlučile su se poigrati na račun svoje fizičke sličnosti i snimiti zajednički video za društvene mreže na španjolsku verziju pjesme "I Am A Girl Like You" iz crtića "Barbie: Princeza i sirotica".
Obje natjecateljice imaju dugu plavu kosu i svijetle oči, zbog kojih bi mnogi pomislili da su sestre. Sličan video Čileanka je snimila s argentinskom predstavnicom Aldanom Masset.
Iako dijele fizičku sličnost, Slovenka i Čileanka dolaze iz različitih svjetova. Dok je Klaut školovana stomatologinja, koja se tijekom natjecanja fokusirala na važnost mentalnog zdravlja, Moll je još kao dijete postala model koja se kasnije orijentirala na kreiranje sadržaja za društvene mreže te svoju platformu koristi za promicanje društvene odgovornosti, ekoloških ciljeva te važnosti samopoštovanja i empatije.
Moll je ušla u Top 12, dok se Klaut nije plasirala u Top 30.
