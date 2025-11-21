Pretraži
viralna snimka!

Možete li pogoditi zašto? Video misica Čilea i Slovenije postao je pravi hit!

Piše E.G., Danas @ 11:06 Zanimljivosti komentari
Inna Moll i Hana Klaut - 4 Inna Moll i Hana Klaut - 4 Foto: Instagram Screenshot

Predstavnice Čilea i Slovenije na Miss Universe, Inna Moll i Hana Klaut, nasmijale su sve zajedničkim videom u kojem su se našalile na račun sličnog izgleda.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Laura Gnjatović otkrila koju je pjesmu slušala prije izlaska na pozornicu u finalu izbora za Miss Universe
veliki domaći hit
Misica Laura pokazala koju je pjesmu slušala prije nego što je pokorila pistu svjetskog izbora!
Koliko su slične predstavnice Čilea i Slovenije?
viralna snimka!
Možete li pogoditi zašto? Video misica Čilea i Slovenije postao je pravi hit!
Sin Siniše Vuce Vilibald Vuco hit je na TikToku
zvijezda društvenih mreža
Vucin sin hit je na TikToku! Čime to ovaj zgodni mladić skuplja lajkove?
Serija "Absentia" na Netflixu
razlog za slavlje
Serija glumice hrvatskog porijekla postala hit na Netflixu: "Nosi cijeli žanr na leđima!"
Miss Obale Bjelokosti upala u predstavljanje Laure Gnjatović
morala nastaviti dalje
Iznenadni gaf! Proširio se video naše misice, ovako se snašla u neočekivanoj situaciji
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Tko je nova Miss Universe Fatima Bosch?
odnijela pobjedu
Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora
Tko je suprug Meri Goldašić Jure od kojeg se rastaje?
samozatajni jure
Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
Franka Batelić podijelila preslatki trenutak između kćerkice i Vedrana Ćorluke
''Kad je on tu...'''
Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice
Josip Radeljak Dikan pohvalio se putovanjem svoje kćeri Lane Radeljak
''nije propustila...''
Dikan se pohvalio potezom svoje kćeri koji ga je oduševio: ''Ponosan sam na moje suho zlato''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Starica uhićena u bjelovarskoj bolnici
Priča s tužnom pozadinom
Vijest o uhićenju bake (82) uznemirila je Hrvatsku: "Situacija je postala neizdrživa..."
Izgladnjeli, otvorenih rana, zanemarivani: Iz međimurskih romskih naselja svake godine se spasi 700 pasa, ali problem ne prestaje
Večeras u Provjerenom
Užas na sjeveru Hrvatske: "Noge su mu bile oglodane do kostiju s ogromnim ranama, želudac pun kamenja"
PROVJERENO Prevareni od investitora pa već 19 godina u raljama pravosuđa. Ovrhe nad glavama ljudi koji bi mogli ostati bez jedinog doma
Donosi Provjereno
Horor-priča stanara! Ovršeni za dug koji nije njihov: "Mene moja djeca i unučad ne vide nasmiješenu"
show
Tko je nova Miss Universe Fatima Bosch?
odnijela pobjedu
Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Je li Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na izboru za Miss Universe?
recite nam u anketi!
Je li naša Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na svjetskom izboru za Miss?
zdravlje
Rak jetre: Uzrok, simptomi, liječenje, prognoza – sve je tu!
Jedan od najsmrtonosnijih tumora
Rak jetre: Uzrok, simptomi, liječenje, prognoza – sve je tu!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Upozorava stručnjakinja
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
zabava
Svi se sprdaju s nastupom Miss Norveške, no ovaj je meme najbolji
Urnebesno
Svi se sprdaju s nastupom Miss Norveške, no ovaj je meme najbolji
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
Nezgodno
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
tech
Jesmo li pronašli izgubljenu Atlantidu? Ovaj istraživač tvrdi da zna gdje je
Sad je potrebno iskopavati
Jesmo li pronašli izgubljenu Atlantidu? Ovaj istraživač tvrdi da zna gdje je
Brat i sestra Habada ostaju u Slavoniji, uzgajaju lješnjak i stvaraju vrhunske proizvode!
Startaj Hrvatska 2025.
Brat i sestra Habada ostaju u Slavoniji, uzgajaju lješnjak i stvaraju vrhunske proizvode!
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
sport
Reprezentacija dobila novog sponzora: Možda ste za njega čuli, ali malo vas si je nešto njegovo priuštilo
KANADSKI BREND
Reprezentacija dobila novog sponzora: Možda ste za njega čuli, ali malo vas si je nešto njegovo priuštilo
Tužna vijest iz Njemačke: Umro Dieter Herzog
Počivao u miru
Tužna vijest iz Njemačke: Umro član sjajne generacije koja je osvojila SP
Paul Pogba se nakon odrađene suspenzije zbog dopinga vraća nogometu
Možda zaigra u subotu
Suspenzija je gotova: Svjetski prvak iz Rusije se nakon dvije godine vraća nogometu
tv
MasterChef: "Najbrži" kandidat MasterChefa iskreno progovorio: "Napravio sam glupost!"
NAPUSTIO NATJECANJE
"Najbrži" kandidat MasterChefa iskreno progovorio: "Napravio sam glupost!"
MasterChef: MasterChef napušta Ivan Capan! Renata zaplakala: "On je bio moja tableta za smirenje"
KRAJ AVANTURE
MasterChef napušta Ivan Capan! Renata zaplakala: "On je bio moja tableta za smirenje"
Skrivena sudbina: Pruža joj se stvarno dobra ponuda – hoće li ju prihvatiti?
SKRIVENA SUDBINA
Pruža joj se stvarno dobra ponuda – hoće li ju prihvatiti?
putovanja
"Ajme majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
Zamke za turiste?
"Ajme, majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Izbacite s jelovnika
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
novac
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Preuzeli Katran
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
lifestyle
Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović u crvenoj večernoj haljini brenda Leila Design
Spektakularno izdanje
Za ovakvu divu crvena je jedini izbor: Naša Miss Universe opčinila pozornicu stavom i ljepotom
Bojana Gregorić Vejzović u trapericama širokih nogavica i sivom kaputu
Lako se kopira
Bojana Gregorić Vejzović: Tako obična kombinacija koja izgleda vrhunski, ne trebaju joj nikakvi dodaci
Laura Gnjatović predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe
IZAZVALA ODUŠEVLJENJE
Naša Miss Universe na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim, izgledala je predivno
sve
Tko je nova Miss Universe Fatima Bosch?
odnijela pobjedu
Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora
Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović u crvenoj večernoj haljini brenda Leila Design
Spektakularno izdanje
Za ovakvu divu crvena je jedini izbor: Naša Miss Universe opčinila pozornicu stavom i ljepotom
"Ajme majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
Zamke za turiste?
"Ajme, majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene