Jessica Alba pokazala kako izgleda bez trunke šminke: "Ovo nismo očekivali!"

Jessica Alba pokazala svoju jednostavnu beauty rutinu i oduševila obožavatelje prirodnim izgledom.
Američka glumica i poduzetnica Jessica Alba podijelila je s obožavateljima trenutke iz svoje svakodnevne beauty rutine.
U ležernom izdanju, s ručnikom na glavi i ogrtačem, Jessica je pokazala kako njeguje svoju kožu i nanosi šminku prije izlaska iz kuće.
Jessica Alba - 3 Foto: Profimedia
Na snimkama koje je objavila na društvenim mrežama vidi se da glumica koristi minimalan broj proizvoda, naglašavajući prirodan izgled i svježinu kože.
Jessica Alba - 1 Foto: Profimedia
Obožavatelji su odmah reagirali na objavu, ističući koliko Alba zrači jednostavnošću i elegancijom čak i u kućnim uvjetima.
"Predivna", "Je li moguće? Izgleda bolje bez šminke", "Božica", "Uopće ne stariš", "Ovo nismo očekivali! Ti si savršena", samo je dio komentara.
Jessica Alba (Foto: AFP) Foto: Afp
Podsjećamo, Jessica je u siječnju objavila razvod od supruga Casha Warrena nakon 17 godina braka, a više o tome pročitajte OVDJE.
Jessica Alba i Cash Warren - 6 Foto: Profimedia
Alba je lipnju u bikini izdanju oduševila obožavatelje, a više detalja pogledajte OVDJE.
