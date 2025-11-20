Jessica Alba pokazala kako izgleda bez trunke šminke: "Ovo nismo očekivali!"

Jessica Alba pokazala svoju jednostavnu beauty rutinu i oduševila obožavatelje prirodnim izgledom.

Američka glumica i poduzetnica Jessica Alba podijelila je s obožavateljima trenutke iz svoje svakodnevne beauty rutine.

U ležernom izdanju, s ručnikom na glavi i ogrtačem, Jessica je pokazala kako njeguje svoju kožu i nanosi šminku prije izlaska iz kuće.

Jessica Alba - 3 Foto: Profimedia

Na snimkama koje je objavila na društvenim mrežama vidi se da glumica koristi minimalan broj proizvoda, naglašavajući prirodan izgled i svježinu kože.

Jessica Alba - 1 Foto: Profimedia

Obožavatelji su odmah reagirali na objavu, ističući koliko Alba zrači jednostavnošću i elegancijom čak i u kućnim uvjetima.

"Predivna", "Je li moguće? Izgleda bolje bez šminke", "Božica", "Uopće ne stariš", "Ovo nismo očekivali! Ti si savršena", samo je dio komentara.

Jessica Alba (Foto: AFP) Foto: Afp

Kako vama Jessica Alba izgleda bez šminke? Predivna je!

Bolje mi izgleda sa šminkom Predivna je!

Bolje mi izgleda sa šminkom Ukupno glasova:

Podsjećamo, Jessica je u siječnju objavila razvod od supruga Casha Warrena nakon 17 godina braka, a više o tome pročitajte OVDJE.

Jessica Alba i Cash Warren - 6 Foto: Profimedia

Alba je lipnju u bikini izdanju oduševila obožavatelje, a više detalja pogledajte OVDJE.

