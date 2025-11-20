Obitelj Rakitić ima velik razlog za slavlje, lijepa Raquel sve je otkrila fotkama

Raquel Mauri na Instagramu je pokazala kako je njihov četveronožni ljubimac proslavio svoj prvi rođendan.

Obitelj našeg proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića ima poseban razlog za slavlje! Na svom Instagramu, lijepa Raquel Mauri podijelila je preslatke prizore iz doma i otkrila razlog.

Naime, njihov voljeni pas Dumbo proslavio je svoj prvi rođendan.

Raquel je objavila nekoliko fotografija na kojima se vidi slavljenik u punom sjaju: pozira uz srebrni balon u obliku broja jedan, okružen igračkama.

Uz preslatke prizore jasno je da je četveronožni član obitelji dobio rođendan kakav zaslužuje.

