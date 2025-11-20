Regija se s tugom prisjeća Halida Bešlića: Njegov odlazak slomio je milijune koji su ga voljeli

Da je živ, Halid Bešlić bi danas slavio 72. rođendan, a cijela se regija s tugom prisjeća legende čiji nas je prerani odlazak zauvijek obilježio.

Da je sudbina bila malo nježnija, Halid Bešlić bi danas slavio svoj 72. rođendan.

Umjesto toga, prisjećamo se glazbenika čiji je odlazak 7. listopada 2025. godine potresao cijelu regiju i ostavio prazninu koju je nemoguće popuniti. Preminuo je nakon teške bolesti, tiho i dostojanstveno, jednako kako je i živio.

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

Halid Bešlić bio je jedan od onih rijetkih umjetnika čije su pjesme nadživjele generacije, prelazile granice i spajale ljude. Njegov prepoznatljiv glas, jednostavnost i toplina učinili su ga jednim od najvoljenijih izvođača u Bosni i Hercegovini i šire, a publika ga je pratila kroz više od četiri desetljeća karijere.

Jedan od najdramatičnijih trenutaka u njegovu životu dogodio se 2009. godine, kada je preživio tešku prometnu nesreću u kojoj je jedva izbjegao smrt. Ostao je bez vida na jednom oku, prošao kroz brojne operacije i dug oporavak. No, unatoč svemu, Halid se vratio na scenu jači nego prije — ponosan, zahvalan i nevjerojatno skroman.

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Ta nesreća postala je dio njegovog životnog puta, ali nikada nije dopustio da ga definira. Naprotiv, pretvorio ju je u još jednu potvrdu svoje snage i upornosti.

Regija ga nije samo slušala — regija ga je voljela. Svaki koncert bio je susret stare škole, emocije, uspomena i neke posebne energije koju je samo Halid nosio sa sobom. Njegove pjesme poput ''Miljacke'', ''Prvi poljubac'', ''Lavanda'' i ''Romanija'' postale su evergreeni koji će se pjevati još desetljećima.

Njegov odlazak bio je više od vijesti: bio je to kraj jedne epohe. Njegovu sahranu pratili su milijuni ljudi diljem regije, a svjedočanstva onih koji su ga poznavali otkrila su da je bio čovjek velika srca.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Halid Bešlić ostavio je iza sebe glazbu koja ne blijedi, životnu priču koja inspirira i naslijeđe koje će zauvijek biti dio naše kulture. Danas, na njegov 72. rođendan, sjećamo se čovjeka koji je znao kako dotaknuti dušu — jednostavno, iskreno i bez velikih riječi.

Halid Bešlić Foto: PR

Iza sebe je ostavio suprugu Sejdu, sina Dina te snahu i unučad, ali i neutješne fanove diljem regije i svijeta.

