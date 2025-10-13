Halidov sin na pogrebu oca u najtežim trenucima dirnuo okupljene potezom

Dino Bešlić na pogrebu oca oduševio ljude potezom, svi će pamtiti što je rekao.

Pjevač Halid Bešlić pokopan je danas na sarajevskom groblju Bare, a među tisućama ljudi koje su ispratile njegov lijes bio je i njegov sin Dino Bešlić.

Nakon što je Halid sahranjen, njegovu sinu Dini Bešliću ljudi su prilazili kako bi mu izrazili sućut. Ljudi koji su bili oko Dine pokušavali su spriječiti mase ljudi da mu prilaze, no Dino im je poručio neka ih puste.

"Neka ih, nije mi problem", rekao je Dino, piše Telegraf.rs.

Dino Bešlić na pogrebu oca - 3 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Dino Bešlić na pogrebu oca - 4 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Zdravko Mamić oprostio se od Bešlića pa otkrio što je Halid jednom napravio za njega

Upravo Dino spustio je očev lijes u grob, suze nitko nije mogao suzdržati na tužne prizore koje možete pogledati OVDJE.

Pogreb Halida Bešlića - 1 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Dino Bešlić Foto: Klix.ba

Dženaza Halida Bešlića - 7 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Halid Bešlić pokopan je kraj prijatelja i glazbenika kojeg regija još nije preboljela, o kome se radi pogledajte OVDJE.

Otkriveno je zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića, razlog slama srca. Više pročitajte OVDJE.

Dženaza Halida Bešlića - 6 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Dženaza Halida Bešlića - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dženaza Halida Bešlića - 2 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Dženaza Halida Bešlića - 3 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Halidov grob nakon pogreba Sarajlije zasuli cvijećem i porukama, svi se žele oprostiti

Kako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici pročitajte OVDJE.

Galerija 33 33 33 33 33

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Unuka Halida Bešlića rasplakala sve govorom: ''Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali znali smo''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Gesta koja je dirnula sve! Dino Merlin poljubio Halidova unuka u čelo

Pogledaji ovo Celebrity Prizori obišli svijet: Pogledajte kako je Sarajevo izgledalo na dan ispraćaja omiljenog pjevača

