Halidov grob nakon pogreba Sarajlije zasuli cvijećem i porukama, svi se žele oprostiti

Na groblju Halida Bešlića Sarajlije ostavljaju cvijeće i poruke, svi mu žele dati posljednji pozdrav.

Pjevač Halid Bešlić danas je pokopan na sarajevskom groblju Bare.

Nakon tužne dženaze i povorke gradom, pjevača je u grob spustio sin jedinac Dino, a nakon pogreba tisuće građana koje su lijes dopratile na groblje došle su izreći posljednje zbogom.

Njegov grob zasut je cvijećem i porukama, a fotografije je podijelio Dnevni avaz.

