Enis Bešlagić oštro o okupljanjima za Halida: ''Koliko vam je trebalo da shvatite da je otišao?''

Na komemoraciji za Halida Bešlića stigao je i Enis Bešlagić, koji je pokrenuo akciju okupljanja Halidovih obožavatelja po gradovima diljem svijeta.

Enis Bešlagić održao je govor na komemoraciji za Halida Bešlića, piše Dnevni avaz.

Halid i Enis bili su prijatelji, a upravo je Enis pokrenuo akciju okupljanja po gradovima diljem svijeta u Halidovu čast.

Halid Bešlić, Enis Bešlagić Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Shrvani Saša Matić otkrio što mu je Halid Bešlić rekao u posljednjem razgovoru

''Došao sam s puta, sinoć sam imao predstavu. I tamo je bila narodna komemoracija. Nemojte se ljutiti, htio sam s narodom izraziti saučešće obitelji, da oni vide koliko je ljudi voljelo Halida koji ga nisu nikada poznavali. Ja ću vam sada pričati o ljudima koji ga nisu poznavali, koji s njim nisu popili kavu. To su djeca, generacije, koja su prema Halidu stvarala emocije iz svojih priča. To su generacije koje će pamtiti Halida Bešlića kao vrstu emocije koju dugo nisu osjetili'', rekao je na početku.

Halid Bešlić, Enis Bešlagić Foto: Neja Markicevic / CROPIX

''Nemojte se ljutiti, ja sebe smatram najboljim učenikom Halida Bešlića. Ja sam došao iz Tešnja i nisam njega znao. Halid me najviše zadivio svojom ljudskošću, što je znao sa mnom popiti kavu i pojesti ručak dok sam bio samo student'', dodao je.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

''Nije on samo naš, nije on sarajevski, nije on bosanski, nije. Njega je Bog poslao na ovu zemlju i jučer se dogodila jedna katarza. Vjerujete li koliku snagu i moć sada osjećam zato što sam vidio sve te emocije te djece koja su ganjala dozvole po svojim gradovima?'' dodao je.

Galerija 33 33 33 33 33

Pogledaji ovo Celebrity Unuka Halida Bešlića rasplakala sve govorom: ''Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali znali smo''

''Od ljudi koji su toliko proveli s njim očekivao sam veći angažman. Što se ja moram sjetiti toga? Koliko vam je vremena trebalo da shvatite da je otišao Halid Bešlić?'' rekao je.

''Nije bilo lako imati širinu Halida Bešlića. Lako se poslije kititi: 'Joj, ja sam bio s njim.' Svi su se hvalili, ali to ne znači da si ti dijamant ako si pored dijamanta. Zato sam sretan što smo svi dio obitelji koja se jučer rodila i stvorila'', zaključio je.

Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

Hadžihafizbegović je održao emotivan govor za Halida dan nakon što mu je pozlilo. OVDJE pročitajte što je rekao.

Najtužniji prizor s Halidove komemoracije je stolica njegove supruge, koja je ostala prazna. Više o tome pročitajte OVDJE.

Komemoracija Halida Bešlića Foto: Armin Durgut/PIXSELL

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Uplakani građani Sarajeva ispred Narodnog pozorišta prate komemoraciju za Halida

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Tko je sve stigao u Sarajevo reći posljednje zbogom legendarnom Halidu?

Pogledaji ovo Celebrity Svima su suze potekle kad je Merlin ispričao ovo o Halidu Bešliću



