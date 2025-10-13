Hadžihafizbegović održao emotivan govor za Halida dan nakon što mu je pozlilo

Emir Hadžihafizbegović održao je emotivan govor na komemoraciji Halida Bešlića u Narodnom pozorištu.

U Sarajevu će se danas održati sprovod i komemoracija za Halida Bešlića, koji je preminuo od teške bolesti u 72. godini u utorak, 7. listopada. Očekuje se da bi oko 30 tisuća ljudi moglo stići u glavni grad Bosne i Hercegovine kako bi na posljednje počivalište ispratili kralja narodne glazbe.

Groblje Bare spremno je za dolazak velike mase ljudi, a sarajevski taksisti još ranije su odlučili kako će na dan dženaze svi građani imati besplatan prijevoz do groblja.

Prije nego što Halid bude ispraćen uz molitvu na vječni počinak tik uz grob velikog prijatelja Kemala Montena, u prepunom Narodnom pozorištu u Sarajevu održava se komemoracija, na koju su stigle brojne javne ličnosti iz cijele regije, a neki od njih odlučili su stati na pozornicu i reći nešto o pjevaču.

Tek dan nakon što mu je pozlilo na okupljanju u Sarajevu, Emir Hadžihafizbegović održao je emotivan govor na komemoraciji.

"Kažu da su riječi majka i sloboda one koje se najčešće spominju u književnosti. Jednom su Krležu pitali što za njega znači pojam ljudske slobode, a on je odgovorio: 'Oslobađanje od predrasuda.' Što sam od njega naučio dok sam bio mlad? Da živim bez predrasuda. To je njegov testament koji nam je ostavio. Doista, ako imaš predrasude, život ti je pakao, a ako ih nemaš – život ti je lijep.

Mi danas ispraćamo ispunjenog čovjeka, supruga, oca, djeda, strica, tetka. Ode on na neki drugi, bolji svijet. Kada bih morao reći 'Halid Bešlić jednako šta', rekao bih 'jednako Bosna'.

Uspomena je naše privatno vlasništvo i mi s njom radimo što hoćemo. Za njim ne žali regija, za njim žali cijela bivša Juga. Ljudi koji su dolazili na Halidove koncerte nikada se nisu svađali. Hvala ti, dragi Halide Bešliću", ispričao je glumac u emotivnom govoru te izrazio sućut obitelji.

