Zašto Diane Keaton nikada nije stala pred oltar? Imala je vrlo jasan stav u vezi braka

Diane Keaton ostavila je iza sebe zapaženu karijeru i život izvan okvira – bez braka, ali s posvojenom djecom i snažnim osjećajem neovisnosti koji je njegovala cijelog života.

Diane Keaton preminula je u 80. godini, ostavivši za sobom bogatu glumačku karijeru, ali i nekonvencionalan privatni život kojim je često intrigirala javnost.

Iako je bila u vezama s nekim od najvećih holivudskih imena, poput Al Pacina, Warrena Beattyja i Woodyja Allena, nikada nije imala potrebu stati pred oltar.

Još 2019. godine za časopis People otvoreno je govorila o svojoj odluci da ostane sama.

Diane Keaton - 10 Foto: Profimedia

"Danas sam razmišljala o tome. Imam 73 godine i mislim da sam jedina žena svoje generacije, a možda i ranijih, koja je cijeli život bila sama."

Na brak nikada nije gledala kao na nešto što joj je potrebno.

"Ne bi to bila dobra ideja. Jako mi je drago što se nisam udala, i sigurna sam da su i oni sretni zbog toga. Sjećam se, jednom mi je u srednjoj školi prišao dečko i rekao: 'Jednog dana bit ćeš dobra supruga.' A ja sam pomislila: 'Ne želim biti supruga. Ne.'"

Diane Keaton - 11 Foto: Profimedia

Godinama kasnije priznala je da joj samostalnost savršeno odgovara.

"Ne izlazim ni s kim", izjavila je 2023. za AARP The Magazine, dodavši: "Ne sjećam se da me itko ikada nazvao i rekao: 'Ja sam taj-i-taj, volio bih te izvesti.' To se jednostavno ne događa."

Diane Keaton - 4 Foto: Profimedia

Diane Keaton - 3 Foto: Profimedia

Iako se nikad nije udala, majčinstvo je doživjela u svojim pedesetima - posvojila je dvoje djece, Dexter i Dukea.

"Nikada nisam mislila da ću biti spremna biti majka. Majčinstvo nije bila potreba kojoj nisam mogla odoljeti. To je bila misao koja me pratila jako dugo. I onda sam jednostavno odlučila zakoračiti u to," rekla je u intervjuu za Ladies' Home Journal.

Diane Keaton - 5 Foto: Profimedia

Svoju djecu držala je podalje od reflektora.

"Uopće ih ne zanima moj posao, što smatram vrlo zdravim," izjavila je još 2007. godine.

Koji je uzrok smrti Diane Keaton? Ni najbliži nisu znali što se događa

