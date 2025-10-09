Priča o obitelji koja je Supertalent pozornicu pretvorila u pravu scensku bajku!

Na samom kraju emisije, obitelj Turkeieva pretvorila je pozornicu Supertalenta u bajku. Njihov zajednički nastup bio je spoj ljubavi, povjerenja i nevjerojatne vještine.

Kraj emisije donio je jedan od najdirljivijih trenutaka sezone Supertalenta.

Na pozornicu se vratila djevojčica Liliya Turkeieva, ovoga puta u pratnji svojih roditelja, mame Julije, tate Dime i male sestre Renate. Njihov zajednički nastup spojio je vještinu, emociju i obiteljsku toplinu – i pretvorio show u pravu scensku bajku.

Obitelj Turkeieva bavi se zračnom akrobacijom, a kako je otkrio otac Dima, sve je počelo iz igre i ljubavi prema zajedničkom vremenu.

''Mi smo zračni akrobati. Dok smo trenirali naš duo i visili na ručama, djeca su uvijek dolazila s pitanjima: Tata, možemo li te uhvatiti? Možemo li skočiti? Možemo li se igrati s vama? Htjeli smo provoditi vrijeme s njima, pa su uvijek bili tu negdje, letjeli s nama. I tako su nastali novi, potpuno fora elementi'', ispričao je Dima s osmijehom.

Mama Julija dodala je koliko im znači to što mogu raditi zajedno:

''Sretni smo što možemo raditi s našom djecom. Osjećamo sigurnost i uvijek smo uz njih''.

Dima je dodao da u njihovim nastupima nema napetosti, nego samo ljubavi:

''Kao da plivamo s njima i ne gledamo to kao posao. Uživamo u tome. S djecom zaista uživate u svakom trenutku. To je nešto posebno i želimo imati uspomene za cijeli život''.

Njihova točka bila je prava sinergija povjerenja i emocije — nježna, a istovremeno zadivljujuće precizna. Publika je gledala u tišini, a kad su završili, žiri je ustao na noge.

Fabijan Pavao Medvešek bio je vidno dirnut:

''Dragocjeni su ovi obiteljski trenuci, to da ste svi zajedno sada. Putujete zajedno, provodite sve ovo kvalitetno vrijeme zajedno radeći nešto jako posebno. Koliko ste sretni što imate jedni druge. Moram reći da smo mi isto jako sretni što vas imamo ovdje. Ovo je stvarno nevjerojatno''.

Martina Tomčić dodala je kroz emociju:

''Kad sam vas vidjela, odmah sam im rekla da će ovo biti emotivno. Obitelj s takvim vještinama – nevjerojatno. Ako netko zaslužuje stajati na ovoj pozornici, to je vaša obitelj''.

Davor Bilman kratko je zaključio:

''Baš je bilo vješto i odradili ste to savršeno. Bilo je prelijepo''.

A Maja Šuput, koja je često najiskreniji barometar emocija, rekla je ono što su svi osjećali:

''Ljudi, ovo je bilo toliko lijepo. Vještina, priča… iskreno, izgledalo je kao bajka. Bilo je emotivno i u isto vrijeme prelijepo. Mislim da se svi ovdje slažemo da vas definitivno želimo opet vidjeti. Ne samo da vi zaslužujete biti opet ovdje – nego i mi zaslužujemo vidjeti vas ponovno'', rekla je i nakon toga im dala zlatni gumb.

Publika je dvoranu ispunila pljeskom, a obitelj Turkeieva još jednom je dokazala da ljubav, povjerenje i zajedništvo mogu stvoriti umjetnost koja dira srce.

