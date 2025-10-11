Preminula je glumica i oskarovka Diane Keaton

Tužna vijest šokirala je svijet filma, preminula je glumica Diane Keaton.

Svjetski slavna glumica Diane Keaton preminula je iznenada u 80. godini života, prenosi People.

Uzrok smrti zasad nije poznat.

Diane Keaton rođena je 5. siječnja 1946. u Los Angelesu, Kalifornija. Pravo ime joj je Diane Hall, ali je kasnije uzela prezime Keaton — majčino djevojačko prezime — jer je već postojala glumica s istim imenom u glumačkom sindikatu. Odrasla je u buržoaskoj, ali kreativnoj obitelji; majka Dorothy bila je amaterska fotografkinja i domaćica, dok je otac Jack radio kao građevinski inženjer. Upravo je majčin kreativni duh snažno utjecao na Dianinu umjetničku osobnost.

Keaton je pohađala Neighborhood Playhouse u New Yorku, gdje je učila glumu pod utjecajem Meisnerove tehnike. Početkom 1970-ih pojavila se u brodvejskom mjuziklu Hair, no karijeru joj je presudno obilježio susret s redateljem Woodyjem Allenom. Njihova profesionalna i ljubavna veza započela je kroz kazališnu predstavu Play It Again, Sam (1970), a filmska verzija iz 1972. donijela joj je prvu veću prepoznatljivost.

Allen i Keaton surađivali su na više kultnih filmova, među kojima se posebno ističu Sleeper (1973), Love and Death (1975) i naravno — Annie Hall (1977). Upravo za Annie Hall osvojila je Oscara za najbolju glavnu glumicu, a film je postao simbol jedne generacije. Keatonin osebujni modni stil – kravate, prsluci, široke hlače – postao je zaštitni znak njezina lika i utjecao na modu sedamdesetih.

Nakon suradnji s Allenom, Keaton je pokazala svoj raspon kroz ozbiljnije uloge. Igrala je Kay Adams u trilogiji Kum (The Godfather), gdje je tumačila moralno središte obitelji Corleone. U filmovima Reds (1981), Marvin’s Room (1996) i Something’s Gotta Give (2003) dokazala je da s jednakom snagom može nositi i drame i komedije.

Osim glume, Keaton se okušala i kao redateljica i producentica. Režirala je dokumentarac Heaven (1987), kao i nekoliko epizoda televizijskih serija. Poznata je i po svojoj ljubavi prema arhitekturi i fotografiji, što se vidi u njezinim knjigama poput House i Let’s Just Say It Wasn’t Pretty.

Keaton nikada nije bila udana, ali je imala poznate veze s Warrenom Beattyjem, Alom Pacinom i Woodyjem Allenom. Usvojila je dvoje djece – sina Dukea i kćer Dexter – kasnije u životu, i često govorila o majčinstvu kao jednom od svojih najvećih ostvarenja.

