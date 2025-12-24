Vitka Kolinda zbog zadnje objave pobrala komplimente: ''Damo, blagdani su uz tebe ljepši''

Božićni duh zavladao je i društvenim mrežama, a blagdansku čestitku građanima Hrvatske i ove je godine uputila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se na društvenim mrežama povodom Božića te svima uputila blagdansku čestitku uz novu fotografiju snimljenu u Zagrebu.

Na fotografiji, koja je nastala u blagdanski uređenom središtu grada, Kolinda pozira u elegantnom zimskom izdanju, okružena božićnim ukrasima i toplim svjetlima adventske atmosfere. Uz objavu je kratko i srdačno poručila:

''Miran, blagoslovljen i sretan Božić svima iz Zagreba!''

Objava je u kratkom roku privukla velik broj lajkova i komentara, a pratitelji su joj uzvratili brojnim lijepim željama i čestitkama za blagdane.

''Čestit Božić i vama i vašoj obitelji, predsjednice'', ''I vama, s poštovanjem'', ''Draga naša Kolinda, i vama također'', ''Damo, blagdani su uz tebe ljepši'', ''Prekrasna!'', ''Najljepša predsjednica'', ''Najljepša žena predsjednica'', neki su od komentara.

Foto: Instagram

Inače, posljednjih mjeseci Kolindi se brojni dive i zbog sve vitkije figure.

Nedavno je sa suprugom Jakovom Kitarovićem bila u izlasku, gdje su bili pogledajte OVDJE.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

