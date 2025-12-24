Vitka Kolinda zbog zadnje objave pobrala komplimente: ''Damo, blagdani su uz tebe ljepši''

Božićni duh zavladao je i društvenim mrežama, a blagdansku čestitku građanima Hrvatske i ove je godine uputila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Na fotografiji, koja je nastala u blagdanski uređenom središtu grada, Kolinda pozira u elegantnom zimskom izdanju, okružena božićnim ukrasima i toplim svjetlima adventske atmosfere. Uz objavu je kratko i srdačno poručila:
''Miran, blagoslovljen i sretan Božić svima iz Zagreba!''
Objava je u kratkom roku privukla velik broj lajkova i komentara, a pratitelji su joj uzvratili brojnim lijepim željama i čestitkama za blagdane.
''Čestit Božić i vama i vašoj obitelji, predsjednice'', ''I vama, s poštovanjem'', ''Draga naša Kolinda, i vama također'', ''Damo, blagdani su uz tebe ljepši'', ''Prekrasna!'', ''Najljepša predsjednica'', ''Najljepša žena predsjednica'', neki su od komentara.
Kolinda Grabar Kitarović - 4 Foto: Instagram
Inače, posljednjih mjeseci Kolindi se brojni dive i zbog sve vitkije figure.
Nedavno je sa suprugom Jakovom Kitarovićem bila u izlasku, gdje su bili pogledajte OVDJE.
Kolinda Grabar Kitarović i Jakov Kitarović - 2 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
