Zlatan Ibrahimović pokazao da je i u 45. godini još uvijek u vrhunskoj formi!

Zlatan Ibrahimović ovih dana boravi u Dubaiju, gdje je pokazao odličnu nogometnu formu.
Zlatan Ibrahimović i na odmoru ostaje Zlatan. Nogometna legenda trenutačno boravi u Dubaiju, gdje je na jednoj od poznatih plaža ispred luksuznog hotela Burj Al Arab pokazala da ni pijesak ni godišnji odmor ne mogu umanjiti njegovu čaroliju s loptom.
Na snimci koju je objavio društvenim mrežama Ibrahimović izvodi freestyle trikove, žonglira loptom, kontrolira je s lakoćom te u jednom trenutku izvodi i atraktivan škarasti udarac, podižući oblak pijeska i oduševljenje gledatelja.
Sve to odradio je bos, u sportskim hlačicama, uz more i prepoznatljivu siluetu Burj Al Araba u pozadini.
Iako je aktivnu igračku karijeru zaključio, 44-godišnji Zlatan očito nije izgubio ni snagu ni formu, ali ni tehniku, po kojima je bio poznat tijekom godina u najvećim europskim klubovima. Njegove akrobacije na plaži još su jedan podsjetnik zašto ga mnogi smatraju jednim od najspektakularnijih napadača u povijesti nogometa.
Dubai je već godinama omiljena destinacija svjetskih zvijezda, a Ibrahimovićev odmor pokazuje da i izvan stadiona ostaje vjeran svom stilu – samouvjeren, atraktivan i uvijek u centru pažnje. Fanovima je čak i u ležernom izdanju još jednom dao do znanja da je nogomet za njega više od posla – to je način života.
