Nika Turković uzvratila hejterima poslije videa iz Križevaca koji je obišao društvene mreže!

Nika Turković oglasila se na Instagramu nakon što je nedavno medije obišao video s njezinog nastupa u Križevcima.

Hrvatske portale nedavno je obišao video nastupa Nike Turković u Križevcima u sklopu Adventa. Dok je pjevačica bila na pozornici, ispred je stajala i slušala samo jedna osoba, što je izazvalo podsmijehe na društvenim mrežama.

Na koncu se ispostavilo kako je bilo prisutno oko osamdeset ljudi koji su stajali podalje od pozornice, a sama Turković se zbog toga oglasila na društvenim mrežama.

Video pogledajte OVDJE.

Nika Turković Foto: Instagram

Nika Turković Foto: Nika Turković/PR

Nika Turković Foto: John Pavlish/PR

"Nisam htjela ništa komentirati za blagdane jer sam generalno naučila da šutim, ali malo mi je dosta da nasilnici (a najviše online heroji) pobjeđuju, a svi mi pristojni jedemo govna. Pa hajmo. J****a, svakome se dogodi loš dan", započela je Nika, poručivši kako je bilo 80-ak ljudi kojima se zahvalila. "I da je bila jedna svirali bismo samo za nju. Ipak, tko je bio, zna, i to je jedino bitno. Naravno, žao nam je što ih nije došlo više, ali to je tako, idemo dalje, prestanite se uzbuđivati oko toga."

Zahvalila se Križevcima na pozicu da nastupa na Adventu.

Nika Turković Foto: Instagram Screenshot

Nika Turković - 2 Foto: Matković & Vild/PR

Nika Turković - 1 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

"Moj bend i ja smo se odradili s guštom, ali nećemo se praviti da nam se u životu možda neće dogoditi još neki Križevci. I ne vidim zašto bi se itko toga sramio? Takav je put i malih (i velikih) izvođača i ja poštujem ama baš svaku osobu iz publike na tom putu. SVAKU", napisala je Turković, koja je u drugom storyju otišla korak dalje te izravno imenovala osobu za koju tvrdi da je, kako je napisala, "najveći nasilnik", generator mržnje i glavni huškač na online nasilje, ne samo prema njoj nego i prema mnogim drugim glazbenicama i glazbenicima.

Svoje obraćanje zaključila je blagdanskom porukom, pozvavši ljude da budu bolji jedni prema drugima te najavila sljedeći nastup 2. siječnja na Baš naš festivalu.

Video s glazbenikom iz Srbije nedavno je zapalio društvene mreže. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nika Turković javnosti je postala poznata kao predstavnica Hrvatske na Dječjem Eurosongu, a tko se sve natjecao na ovom natjecanju, otkrijte OVDJE.

