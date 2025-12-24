Pretraži
"i da je bila jedna osoba..."

Nika Turković uzvratila hejterima poslije videa iz Križevaca koji je obišao društvene mreže!

Piše E.G., Danas @ 11:07 Celebrity komentari
Nika Turković - 2 Nika Turković - 2 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Nika Turković oglasila se na Instagramu nakon što je nedavno medije obišao video s njezinog nastupa u Križevcima.

Maja Šuput oduševila blagdanskim fotografijama sa sinom Bloomom
i mi smo se rastopili
Može li slađe od ovoga? Blagdanske fotke Maje Šuput i Blooma prava su božićna bajka
Najbolje božićne pjesme svih vremena
top 15
Koja je vaša najdraža? Ove pjesme proglašene su najboljim božićnim hitovima svih vremena
Tylor Chase privremeno smješten u hotel
scene koje bole
Uznemirujući prizori nekad velike dječje zvijezde, danas je beskućnik i živi na ulici
Nicolas Sarkozy nakon problema sa zakonom uživa na Karipskom otočju
snimili ga paparazzi
Bivši francuski predsjednik nakon problema sa zakonom uživa u egzotičnom raju
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Bloom i Nenad Tatarinov pružili Maji podršku na Supertalentu
nitko nije očekivao!
Iznenađenje u loži! Bivši suprug Maje Šuput sa sinom se pojavio na finalu Supertalenta
Član žirija MasterChefa otkrio što se nalazi na njegovom blagdanskom stolu, ali i kakav je roditelj
tradicija na meniju
Član žirija MasterChefa otkrio što se nalazi na njegovom blagdanskom stolu, ali i kako je upoznao suprugu
David Beckham namrgođen na posljednjem ispraćaju Garyja Mounfielda
loše je volje
Namrgođeni Beckham viđen prvi put nakon teške obiteljske krize, sve je eskaliralo uoči Božića
Mila Horvat oduševila izdanjem na dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora
svečana večer
Mila Horvat plijenila je poglede u ovoj haljini s posebnim detaljima koji oduzimaju dah
Jelena Rozga oborila rekord posjećenosti ovogodišnjeg Adventa u Trogiru
šuškanja sve glasnija
Blagdani Jelene Rozge rezervirani su za dečka Ivana Huljića i obitelj: ''Bude nam lijepo i guštamo''
