Kako bez šminke izgleda kontroverzni glazbenik koji stiže u Hrvatsku? I mi smo ga jedva prepoznali

Marilyn Manson, glazbenik poznat po tamnoj estetici i teatralnom izgledu, samo je nekoliko puta uhvaćen bez šminke – i izgleda neprepoznatljivo.

Marilyn Manson, jedan od najkontroverznijih glazbenika današnjice, nastupit će u zagrebačkoj Areni 16. srpnja 2026. u sklopu svjetske turneje One Assassination Under God.

Američki glazbenik, pravog imena Brian Hugh Warner, karijeru je izgradio na rubu šoka, provokacije i glazbenog eksperimenta.

Marilyn Manson - 5 Foto: Afp

Osim što šokira glazbom, Manson je poznat i po svom vizualnom identitetu. Upečatljiva šminka, blijedo lice, tamna sjenila, leće u boji i ekstravagantni kostimi njegov su zaštitni znak već desetljećima.

Marilyn Manson Foto: Profimedia

No tijekom godina paparazzi su ga u nekoliko navrata uspjeli uloviti bez ijednog traga šminke – na tim fotografijama izgleda gotovo neprepoznatljivo, a pogledati ih možete u nastavku.

Marilyn Manson Foto: Profimedia

Marilyn Manson Foto: Profimedia

Marilyn Manson Foto: Profimedia

Marilyn Manson Foto: Profimedia

Inače, protiv ovog 56-godišnjeg kontroverznog glazbenika pokrenute su ozbiljne optužbe, a o čemu je riječ, pročitajte OVDJE u njegovoj životnoj priči.

Marilyn Manson - 3 Foto: Afp

Marilyn Manson - 7 Foto: Afp

