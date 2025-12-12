Tko je kontroverzni glazbenik koji dolazi u Arenu Zagreb? Protiv njega su pokrenute ozbiljne optužbe

Marilyn Manson, jedan od najkontroverznijih glazbenika moderne rock povijesti, dolazi u Arenu Zagreb.

Američki glazbenik Marilyn Manson, čije pravo ime je Brian Hugh Warner, ponovno dolazi u Hrvatsku — ovaj put na veliki koncert u Arenu Zagreb 16. srpnja 2026. u sklopu svjetske turneje One Assassination Under God.

Marilyn Manson jedan je od najpoznatijih i najkontroverznijih umjetnika rock i industrial metal scene. Karijeru je gradio kao frontmen istoimenog benda kojeg je osnovao 1989. godine i u kojem je od početka jedini stalni član. Njegov umjetnički pseudonim spoj je imena Marilyn Monroe i Charlesa Mansona, simbolizirajući oštar kontrast između hollywoodskog glamura i društveno-percipirane zloće.

Marilyn Manson - 7 Foto: Afp

Marilyn Manson - 5 Foto: Afp

Manson je vrlo brzo postao poznat provokativnim scenskim imidžom, teatralnim nastupima i tematski oštrim tekstovima koji istražuju teme religije, identiteta, društvenih normi i dekadencije. Glazbeno se kreće u mješavini industrial metala, alternative rocka i eksperimentalnih zvukova, a svojim albumima poput Antichrist Superstar učvrstio je status kultnog izvođača.

55-godišnji pjevač je poznat po svojim ekstravagantnim kostimima, a gotovo uvijek je i potpuno našminkan te često ima i leće u boji. No tijekom godina paparazzi su ga nekoliko puta uspjeli u loviti i bez imalo šminke, a na tim je fotografijama neprepoznatljiv.

Marilyn Manson - 1 Foto: Afp

Inače, kontroverznog pjevača je zadnjih godina nekoliko bivših djevojaka tužilo za seksualno napastovanje i fizičko nasilje.

Početkom 2021. godine protiv Mansona se okrenulo desetak žena, a glavna predvodnica bila je Ashley Walters. Ona je za časopis People progovorila je o zlostavljanju koje je proživjela tijekom njihove veze. "Izrezao bi me po trbuhu i onda bi pio moju krv. Nakon toga bi me tjerao da ja pijem njegovu", kazala je među ostalim.

Marilyn Manson - 3 Foto: Afp

U veljači 2021. za zlostavljanje ga je optužila i glumica Evan Rachel Wood, s kojom je bio u vezi kad je njoj bilo 18 godina, a njemu 36. Par je 2010. bio i kratko zaručen, no prekinuli su prije nego što su stali pred oltar.

Manson je prije nekoliko dana podnio tužbu protiv Rachel i još jedne žene, optužujući ih da su u tajnosti vrbovale, koordinirale i pritiskale druge moguće tužitelje.

Marilyn Manson - 2 Foto: Profimedia

Manson je trenutno u braku s fotografkinjom Lindsay Usich, s kojom se vjenčao u tajnosti usred pandemije koronavirusa, a njihova veza počela je 2012. godine.

Marilyn Manson i Lindsay Usich - 1 Foto: Afp

Marilyn Manson i Lindsay Usich - 2 Foto: Afp

Marilyn Manson - 4 Foto: Afp

Marilyn Manson - 8 Foto: Afp

