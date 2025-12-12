Prepoznajete li ovu legendu? Rijedak poremećaj nije ga spriječio da osvoji glumački svijet!

Danny DeVito rođen je s rijetkim poremećajem rasta kostiju, ali to ga nije zaustavilo. Danas je jedan od najvoljenijih glumaca Hollywooda.

Danny DeVito rođen je s rijetkim genetskim poremećajem poznatim kao multipla epifizna displazija, koji utječe na rast kostiju i odgovoran je za njegovu visinu od svega 152 centimetra, piše Daily Mail. No umjesto da ga to ograniči, DeVito je upravo svoj izgled, energiju i prepoznatljiv glas pretvorio u svoj zaštitni znak – i izgradio jednu od najupečatljivijih karijera u Hollywoodu.

Upravo njegova visina ponovno je bila u središtu pozornosti na nedavnoj svečanosti otkrivanja zvijezde redatelja Jamesa L. Brooksa na Hollywood Walk of Fameu. Kada je DeVito trebao stati za govornicu kako bi održao govor, postalo je jasno da bez pomoći ne bi bio ni vidljiv okupljenima.

Organizatori su mu zato pripremili poseban podest, što je izazvalo simpatije i smijeh publike. DeVito je, kao i uvijek, situaciju okrenuo u svoju korist i s lakoćom nasmijao sve prisutne, još jednom pokazujući koliko je velik u svemu što radi – osim u centimetrima.

Njegov životni put bio je sve samo ne uobičajen. Prije nego što je zakoračio u svijet glume, radio je kao frizer sa svojom sestrom.

"Uživao sam u tome, obožavao sam taj posao. Zbijam šale na račun toga što sam se svaki dan nalazio okružen ljepoticama, a bio sam jedan od onih 'ravnih'. Šalu na stranu, stvarno sam volio taj posao'', rekao je u razgovoru za The Guardian svojedobno.

Rođen 17. studenog 1944. godine u New Jerseyju, DeVito je postao poznat krajem 70-ih godina zahvaljujući ulozi sarkastičnog Louieja De Palme u seriji ''Taxi'', za koju je osvojio i Emmy i Zlatni globus. Ta mu je uloga donijela slavu i otvorila vrata filmske industrije.

Publika ga pamti po filmovima "Twins", "Throw Momma from the Train", "Batman Returns" (gdje je utjelovio zloglasnog Pingvina), "Matilda", "Get Shorty", "Big Fish", "Jumanji: The Next Level", i mnogim drugima. Njegova uloga u seriji ''It’s Always Sunny in Philadelphia'' od 2006. donijela mu je novu generaciju obožavatelja.

Osim što je briljirao pred kamerom, DeVito je i uspješan redatelj i producent. Njegova producentska kuća Jersey Films stoji iza hitova poput ''Pulp Fictiona'', ''Erin Brockovich'' i ''Gattace''.

U privatnom životu bio je u dugom braku s glumicom Rheom Perlman, s kojom ima troje djece, piše Daily Mail. Par se razdvojio 2012., pomirio 2013., a zatim ponovno razišao 2017. godine – no nikada se nisu pravno razveli.

U podcastu ''Wiser Than Me'', Rhea je 2023. godine otkrila:

"Još uvijek smo u braku. I dalje smo jako dobri prijatelji i često se viđamo. Naša obitelj i dalje je najvažnija stvar za oboje."

