Maja i Splićanin Šime nježnim trenucima iz izlaska pokazali da ljubav cvjeta!

Maja Šuput i Šime Elez na društvenim su se mrežama pohvalili fotkama iz izlaska.

Maja Šuput i Šime Elez pojavili su se zajedno na glamuroznoj večeri i privukli pažnju zajedničkim fotografijama koje su osvanule na Instagramu.

U nizu Instagram Storyja vidi se bliskost, zagrljaji i dobro raspoloženje, a njihovi outfiti samo su dodatno začinili atmosferu.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja je zablistala u srebrnoj mini haljini ukrašenoj šljokicama i asimetričnim krojem, uz upečatljive zlatne rukavice i čizme koje su dodatno naglasile njezin scenski glamur. Šime se odlučio za jednostavnu, ali efektno stiliziranu kombinaciju – tamni sako, bijelu košulju i hlače, dok mu je ležerna frizura dala dodatnu dozu šarma.

Maja je nedavno komentirala medijske napise o odnosu sa Splićaninom za naš IN magazin, a što je rekla saznajte OVDJE.

