Što kažete na pomalo neobično okićen dom Kim Kardashian?

Kim Kardashian oduševila je fanove pretvorivši svoj dom u zimsku bajku s desecima okićenih božićnih drvaca - ali bez kuglica.
Kim Kardashian ponovno je privukla pažnju blagdanskom dekoracijom, ali i odabirom odjevne kombinacije koja savršeno prati njezinu božićnu estetiku.
Američka reality zvijezda, poduzetnica i modna ikona na Instagramu je pokazala kako izgleda njezin dom uređen za blagdane.
Cijeli hodnik pretvorila je u pravu zimsku čaroliju u svom stilu, ispunjenu desecima božićnih drvaca prekrivenih umjetnim snijegom i svjetlucavih lampica. U centru pažnje bila je i sama Kim, koja se savršeno uklopila u atmosferu - u bijelom skijaškom odijelu, s velikom satenskom mašnom u kosi, izgledala je kao živa božićna čestitka.
Kim je poznata po tome što voli minimalističko uređenje te svake godine iznenadi novim idejama za božićne blagdane, a čini se da joj je to uspjelo i ovaj put. No puno obožavatelja primijetilo je da nedostaju kuglice za bor.
"Svake godine ih očekujem i uvijek se razočaram", "Ovo je baš njezin stil", "Kim, predivno izgleda", neki su od komentara.
Kim je nedavno bila na meti kritika zbog poteza 12-godišnje kćeri, a više o tome pročitajte OVDJE.
