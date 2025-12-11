Što kažete na pomalo neobično okićen dom Kim Kardashian?

Kim Kardashian oduševila je fanove pretvorivši svoj dom u zimsku bajku s desecima okićenih božićnih drvaca - ali bez kuglica.

Kim Kardashian ponovno je privukla pažnju blagdanskom dekoracijom, ali i odabirom odjevne kombinacije koja savršeno prati njezinu božićnu estetiku.

Američka reality zvijezda, poduzetnica i modna ikona na Instagramu je pokazala kako izgleda njezin dom uređen za blagdane.

Cijeli hodnik pretvorila je u pravu zimsku čaroliju u svom stilu, ispunjenu desecima božićnih drvaca prekrivenih umjetnim snijegom i svjetlucavih lampica. U centru pažnje bila je i sama Kim, koja se savršeno uklopila u atmosferu - u bijelom skijaškom odijelu, s velikom satenskom mašnom u kosi, izgledala je kao živa božićna čestitka.

Kim je poznata po tome što voli minimalističko uređenje te svake godine iznenadi novim idejama za božićne blagdane, a čini se da joj je to uspjelo i ovaj put. No puno obožavatelja primijetilo je da nedostaju kuglice za bor.

"Svake godine ih očekujem i uvijek se razočaram", "Ovo je baš njezin stil", "Kim, predivno izgleda", neki su od komentara.

